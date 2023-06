El look del día – junio 23, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Belinda Credit: Hector Vivas/Getty Images Irina Baeva, Michelle Salas y Belinda son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Lourden Stephen y Jessica Carrillo Lourden Stephen, Jessica Carrillo Credit: IG/Jessica Carrillo Gracias al estilista Reading Pantaleón, las presentadoras lucieron muy chic en Al rojo vivo con sus trajes coloridos. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Michelle Salas Michelle Salas Credit: IG/Michelle Salas Divina lució la influencer con esta propuesta de lino que vistió durante sus vacaciones en Puerto Vallarta. 2 de 7 Ver Todo Irina Baeva irina baeva Credit: IG/irina baeva La actriz compartió en sus redes que este es uno de sus atuendos favoritos que ha lucido mientras graba su nuevo proyecto, Nadie como tú. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Belinda Belinda Credit: Hector Vivas/Getty Images Durante el evento de Pride de Calvin Klein en CDMX, la cantante deslumbró sobre el escenario con un crop top y un pantalón ancho. 4 de 7 Ver Todo Christina Aguilera Christina Aguilera Credit: Backgrid/The Grosby Group Captamos a la cantante en Nueva York con un look monocromático negro de piezas holgadas y un bolso rosa. 5 de 7 Ver Todo Kate Middleton Kate Middleton Credit: Chris Jackson/Getty Images Dio lección de estilo en las carreras de Ascot con esta propuesta al rojo vivo de Alexander McQueen y un tocado de Philip Treacy a juego. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rihanna Rihanna Credit: Splash News/The Grosby Group ¡Wow! Presumió pancita en Cannes con una prenda de transparencias de Jean Paul Gaultier. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

