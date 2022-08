¡Qué cool! Belinda se une a la tendencia y luce manicure inspirado en personajes de Disney La cantante y actriz presumió este creativo arte en sus uñas durante la celebración de su cumpleaños en la tierra donde todos los sueños se hacen realidad. ¡Te damos ideas para que copies el look! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Belinda siempre está a la vanguardia de las últimas tendencias en la moda y maquillaje. En esta ocasión la cantante se unió a la tendencia viral en las redes sociales y presumió orgullosa su manicure inspirada en los personajes de Disney. La intérprete de éxitos como "Egoísta" y "Muriendo lento" se encuentra celebrando su 33 cumpleaños por todo lo alto en la tierra donde todos los sueños se hacen realidad y aprovechó para adentrarse a la aventura de pies a cabeza y optó por lucir sus uñas de colores. Además, la actriz protagonista de telenovelas como Cómplices al rescate y Aventuras en el tiempo compartió videos y fotografías en sus historias de Instagram en la que se ve compartiendo con su madre y amigos de los espectáculos nocturnos. "Gracias por hacerme las uñas más bonitas siempre y más cuando voy a mi lugar favorito", escribió la artista mexicana en uno de sus post. Uñas de Belinda Uñas de Belinda Uñas de Belinda Left: Credit: Instagram / Luxury Nails Makeup Center: Credit: Instagram / Belinda Right: Credit: Instagram / Belinda ¿Cómo llevar la manicura de Disney? En las redes sociales circulan un sin número de propuestas súper interesantes y súper creativas, puedes elegir un diseño de personajes como La Sirenita o Elsa de Frozen, pero también puedes combinar varios. Aquí te mostramos cómo hacerlo en casa: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN @@sweetnailsbysab Las icónicas orejas de Mickey Mouse y unos pequeños diamantes son una excelente opción para dar un toque femenino y adorable a tus uñas. ¡Vamos, pruébalo ya!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Qué cool! Belinda se une a la tendencia y luce manicure inspirado en personajes de Disney

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.