Belinda, Adamari López y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next 2019 JDS/The Grosby Group Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Además aquí te puedes inspirar para tu próxima salida e incluso para las fiestas venideras. Karla Martínez y Olivia Culpo son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería. Sigue mirando y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Belinda Image zoom 2019 JDS/The Grosby Group Así de coqueta con este look de camisa a rayas, pantalón corto y botas negras, llegó la cantante a presenciar una carrera de autos. Advertisement Advertisement Adamari López Image zoom Instagram/Un nuevo día La querida presentadora optó por este set de falda negra con vuelos y camisa blanca, para una de las transmisiones más recientes de Un nuevo día. Jennifer Aniston Image zoom Alessio Botticelli/GC Images Nos encantó este coqueto minivestido blanco que portó la actriz en Nueva York. Advertisement Michelle Renaud Image zoom 2019 Eyepix Images/The Grosby Group La actriz mexican optó por este look de falda azul plisada y camiseta blanca, para ir a una velada. Olivia Culpo Image zoom BG027/Bauer-Griffin/GC Images La modelo paró el tráfico en Los Ángeles con este sexy y fabulos vestido dorado de un solo hombro con vuelos. Karla Martínez Image zoom Instagram/Karla Martinez La presentadora alborotó las redes con este sexy minivestido morado con mangas abullonadas, que complementó con botas grises por encima de la rodilla. Advertisement Advertisement Advertisement Reese Witherspoon Image zoom Roy Rochlin/WireImage Moderna y elegante lució la actriz con este hermoso vestido negro de lentejuelas, que combinó con zapatos de punta. Selena Gómez Image zoom Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images Supersexy lució la cantante con este ceñido vestido estampado de manga larga de Ganni, que resaltó con botas negras por encima de la rodilla. Sienna Miller Image zoom Cindy Ord/Getty Images for SCAD Regia lució la actriz con este vestido crema con plises y pedrería de Gucci. Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

