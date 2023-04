Belinda le copia el look a Beyoncé ¿quién luce mejor? La cantante mexicana usa en sus conciertos un costoso blazer de brillos plateados de la colección cápsula Gucci x Balenciaga que Beyoncé vistió en una cita romántica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Además de cantante actriz, Belinda es una apasionada de la moda y siempre la vemos vistiendo las últimas tendencias e adelantándose a ellas con sus apuestas de estilo. Sin embargo, en esta ocasión fue la mexicana quien copió el estilo de otra exitosa cantante y recupero el look -que ya había utilizado con anterioridad- en su último concierto ya recuperada de otra actuación en la que sufrió un pequeño susto con un fanático. Se trata de una costosa chaqueta que Beyoncé presumió en diciembre de 2021 en una cita romántica con su esposo Jay Z, y que formó parte de una limitada colección cápsula Gucci x Balenciaga. Belinda copia look Beyonce Gucci x Balenciaga Credit: Instagram El blazer entallado en la cintura, con brillos plateados y el nombre de ambas marcas estampado, tenía un precio de $13,000 en el momento de su lanzamiento, aunque su exclusividad ha hecho que el valor se dispare. La cantante de All the single ladies creó un total look plateado acompañando la chaqueta con pantaletas de pedrería, una de las prendas clave de Balenciaga pero en esta ocasión recubiertos con el lago de Gucci, mitones decorados con cristales y un clutch en forma de corazón anatómico también de color plateado. Belinda copia look Beyonce Gucci x Balenciaga Credit: Instagram Por su parte, Belinda, a quien finales de mes podremos ver en la segunda temporada de Bienvenidos a Edén (Netflix), portó el bazar sobre el escenario sobre un enterizo negro de terciopelo con paneles transparentes en las piernas, por lo que la deslumbrante prenda acaparó todo el protagonismo de su sensual look. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Belinda copia look Beyonce Gucci x Balenciaga Credit: Daniele Venturelli/Getty Images for Gucci Esta pieza la vimos sobre la pasarela de la colección Aria de Gucci, presentada en abril de 2021 en Roma, cuando Alessandro Michele aún era el director creativo, y sorprendió a todos modificando algunas de las prendas más representativas de Balenciaga parea darle el toque Gucci, es decir con colores arriesgados y mucho bling bling. Una chaqueta llamativa que es del gusto de las más fashionistas, como lo son Belinda y Beyoncé. ¡Ambas se ven regias!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Belinda le copia el look a Beyoncé ¿quién luce mejor?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.