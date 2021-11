Belinda presenta su colección de ropa en colaboración con Shein La cantante presentó en Ciudad de México la colección de 64 modernas piezas al ritmo de una actuación en la que no faltó Christian Nodal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La cantante Belinda es una mujer camaleónica que ha demostrado en más de una ocasión su versatilidad. Aunque desde niña tuvo muy claro que su sueño era convertirse en artista y lleva años triunfando en los escenarios, también hemos podido ver a la mexicana incursionar en el mundo de la actuación y el modelaje. A sus 29 años, también ha probado su labor como empresaria, cofundando una marca de suplementos alimenticios, y hace poco probó a ponerse detrás de cámaras en lugar de enfrente, para dirigir el video musical de su prometido Christian Nodal. Ahora nos vuelve a sorprender con la presentación de una colección de ropa en colaboración con el gigante mundial de la moda Shein. Con un evento en Ciudad de México, la ahora diseñadora presentó esta colección, actuando mientras las modelos desfilaban portando sus diseños. Con su amor sentado en primera fila sin perder detalle, la mexicana lució un ajustado pantalón negro acharolado y una blazer con botones dorados. Inspirada por la feminidad y la felicidad de sentirse sexy con un estilo refinado, dejando que todo fluya a tu alrededor, según leemos en la página web de la marca, las piezas destilan alegría y juventud, con estilos, cortes y estampados muy en tendencia y, como es característico de la firma, muy asequibles. Belinda presenta colección ropa x Shein Credit: Medios y Media/Getty Images La colección Shein x Belinda se divide a su vez en varios estilos: en Fab 90's encontramos prendas estilo retro con un giro moderno, como minifaldas de cuadros, estampados psicodélicos o pantalones de campana. En la categoría Urban Royalty, hallamos una mezcla de comodidad y lujo inspirado en el estilo callejero: conjuntos ajustados, vestidos de inspiración lencera, abdominales al descubierto, transparencias… En Star Sparkle tienes los atuendos necesarios para dejar brillar la estrella que llevas dentro. En Glam Rock se alinean prendas rebeldes y glamorosas como un abrigo con mensaje, sensuales tops, o un vestido de cuero con atrevidas aberturas. Por último, en la categoría Soft Winter está todo lo necesario para hacer frente al frío del invierno: cálidos abrigos, chaquetas acolchadas y cazadoras, todas a la última como el color irisado o en textura peluche. Shein x Belinda Belinda presenta colección ropa x Shein Belinda presenta colección ropa x Shein Belinda presenta colección ropa x Shein Left: Credit: Cortesía Center: Credit: Cortesía Right: Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Belinda siempre ha demostrado su pasión por la moda con sus elecciones para los eventos públicos en los que se presenta y otras aventuras fashion, como su línea de zapatos y otras colaboraciones con diferentes firmas. Esta colección de 64 piezas, contiene desde camisetas a enterizos pasando por pantalones de mezclilla, cazadoras o vestidos, y es para todos los públicos con precios que van desde los $6 de un crop top estampado a los $95 de un abrigo largo imitación cuero con detalles de borreguillo. ¿Qué te parecen los diseños?

