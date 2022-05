No creerás lo que cuestan las botas que presume Belinda en su nueva serie La artista mexicana pasea con soltura por la arena con unas botas multicolor cubiertas de cristales y con un tacón de 12 centímetros diseñadas por Philipp Plein. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Belinda botas caras netflix Credit: Juan Naharro Gimenez/WireImage Los fanáticos de Belinda pueden estar muy contentos pues además de publicar nuevos trabajos musicales y colaborar con otros artistas incluso en concierto, ¡por fin! ha regresado a la actuación. La mexicana encarna a África en la nueva serie de Netflix, Bienvenidos a Edén, y su personaje tiene ciertas similitudes con la estrella, como cientos de miles de seguidores en las redes sociales, talento musical o pasión por la moda y las últimas tendencias. De hecho, en el primer capítulo de la serie que se estrenó hace apenas 10 días, la fashionista aparece luciendo unas llamativas botas que se robaron toda la atención y que tienen además su propio momento protagónico (tranquilos que no vamos a develar nada). Belinda, quien también funge como cantante e influencer en la ficción de la plataforma, presume un minivestido rosa chicle y una voluminosa chaqueta lila. En cuanto a su fabuloso calzado, se trata de un diseño justo por debajo de la rodilla, confeccionado en satín con efecto acuarela en distintos tonos de fucsia, verde agua, blanco y lila, cubierto con cristales transparentes y firmado por el diseñador alemán Philipp Plein. Además, en su tacón de 12 centímetros, encontramos la característica calavera de la marca con pedrería brillante. Unas botas que según la propia intérprete son importantes para establecer la personalidad de su personaje. Aunque es un calzado que se ve ciertamente incómodo para caminar por la arena, y la propia Belinda confesó en una entrevista que no había sido fácil hacerlo, su personaje África acaba caminando con soltura por la isla con las botas, que por motivos que no vamos a comentar, no desea quitarse. Si como ella eres amante del calzado de lujo, lamentamos decirte que ya no están disponibles, pero las botas en la página web de la firma tenían un precio de unos $27,500, no aptas desde luego para cualquier bolsillo. Trabajar en España grabando la serie fue un sueño hecho realidad para la artista, quien a comienzos de rodaje sufrió la pérdida de su abuelita. Pero Belinda compartió que trabajar le dio fuerzas para seguir adelante. En Bienvenidos a Edén, que se filmó en varias localizaciones del país natal de Beli, varios jóvenes son invitados a una fiesta exclusiva y secreta, organizada por una marca de bebidas, aunque tras realizar el viaje descubrirán que el paraíso no es lo que parece. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con ocho capítulos, en este thriller compuesto por actores españoles, siendo Belinda la protagonista más internacional, no solo vemos a la mexicana en pantalla, también ha compuesto dos temas exclusivos Edén y Colorblind para la producción. ¿Ya la has visto?

