Becky G es la nueva embajadora de la marca PrettyLittleThing By Yolaine Díaz Desde que empezó a enfocarse más en el merado latino, haciendo duetos con algunos de los cantantes más populares, la carrera de Becky G ha ido subiendo como la espuma y la joven de ascendencia mexicana se ha convertido en una de las favoritas del momento. Sin embargo, sus temas y ese carisma especial que la caracteriza, no es lo único que enamora a sus miles de fanáticos alrededor del mundo. Sus looks de belleza, al igual que Los coquetos atuendos que porta, llaman mucho la atención. Por eso en colaboración con ColorPop Cosmetics, la cantante ha lanzado dos colecciones de maquillaje y ahora nos encanta saber que se ha convertido en la nueva embajadora de la marca PrettyLittleThing. "Chicos ha sido muy difícil mantener esto en secreto así que estoy muy emocionada de finalmente poder anunciar que soy la nueva embajadora de PrettyLittleThing", escribió la cantante junto a una foto que publicó en su cuenta de Instagram. "Normalmente estaría mejor vestida para hablar de un anuncio tan importante como este. Pero con lo que está pasando en el mundo, lo más correcto es celebrar desde mi casa con mi cómodo look deportivo de PrettyLittleThing". La artista, quien al igual que casi todos los americanos, se encuentra en cuarentena en su casa a causa del coronavirus, compartió con sus fanáticos que como embajadora de dicha marca también lanzará una colección de ropa que estará disponible este verano. "Estoy ansiosa por compartir con ustedes todas las cosas increíbles que tenemos planeadas incluyendo una colección de ropa", anunció la también actriz en dicha publicación, dónde además, exhortó a sus seguidores a cuidarse. "Espero que todos estén tomando las precauciones necesarias para mantenerse saludables. Les mando mucho amor". Esperamos pronto ver las piezas que diseñe la cantante. Estamos seguros de que su colección será superexitosa como todo lo que ella hace. ¡Felicidades, Becky! Advertisement

