"Amo mis canas": Becky G muestra su cabello gris con orgullo La cantante, quien ha tenido canas desde los 14 años, mostró su melena al natural a sus millones de seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Becky G Credit: (Photo by Kayla Oaddams/WireImage) Además de recalcar constantemente su orgullo por sus raíces mexicanas, Becky G también lo hace con su belleza al natural y este lunes mostró el cabello gris que se destaca en su larga y oscura cabellera. Fue a través de sus redes sociales que la intérprete de éxitos como "Mayores" y "Sin pijama", publicó un video donde se la puede ver desde un vehículo preguntando a sus fans si van a ir al festival de Coachella de este año, donde estará participando. "Para referencia de antes, amo mis canas a propósito. Nada malo con ellas, solo que es molesto que estén justo en el frente", bromeó la estrella en su Instagram. Unos minutos después, la también empresaria y fundadora de su propia marca de maquillaje acudió a donde su estilista Gilbert Muñiz para un retoque de color a quien llamó "el jefe de sus canas". No es la primera vez que la también actriz habla abiertamente de su cabello gris, en agosto del año pasado dijo que los tiene desde que tiene 14 años en su perfil de Tik Tok. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Entonces, tenemos que hablar de eso porque lo vi en los comentarios de mi último TikTok", refiriéndose a las opiniones de muchos fanáticos sobre sus raíces grises. El video en cuestión la muestra haciendo una michelada, y rápidamente obtuvo comentarios como: "Espera, ¿cómo Becky ya tiene canas? ¿No le gusta 24⁉" y "Ya no me siento sola [tengo] 26 años y tengo hola cañas." @@iambeckyg

