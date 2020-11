Close

El look del día - noviembre 17, 2020 Por Yolaine Díaz Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram/Becky G Poco a poco estamos regresando a la normalidad después de estar prácticamente encerrados por culpa de la COVID-19 y eso quiere decir que estamos viendo a más celebridades haciendo vida social y asistiendo a eventos ataviadas con coquetos, modernos y elegantes looks. Mira a las famosas que forman parte de la galería de hoy. ¿Cuál es tu look favorito? Empezar galería Chiquibaby Image zoom Credit: Instagram/Chiquibaby Regia lució la presentadora con este ceñido vestido fucsia que le sentaba de maravilla a su figura. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Elizabeth Álvarez Image zoom Credit: Instagram/Elizabeth Álvarez Así de elegante, con falda a cuadros con abertura frontal y camisa blanca, llegó la actriz a los estudios del programa Hoy (Televisa). 2 de 10 Applications Ver Todo Hailey Bieber Image zoom Credit: 2020 x17/The Grosby Group La modelo salió a cumplir con algunos compromisos ataviada con pantalón corto de mezclilla y suéter oversized a cuadros. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Becky G Image zoom Credit: Instagram/Becky G Este espectacular conjunto azul real de pantalón y chaqueta, le quedó hermoso a la querida cantante. 4 de 10 Applications Ver Todo Ivy Queen Image zoom Credit: Instagram/Ivy Queen La cantante alborotó las redes al posar con este sexy minivestido crema con pronunciado escote. ¡Wow! 5 de 10 Applications Ver Todo Jessica Rodríguez Image zoom Credit: Instagram/Jessica Rodríguez Nos encantó este vestido maxi naranja con lunares que llevó la reportera de Despierta América (Univision) 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jimena Gallegos Image zoom Credit: Instagram/Un Nuevo Día Para la más reciente transmisión de Un nuevo día (Telemundo), la presentadora optó por este coqueto vestido morado con vuelos en las margas y clásicos zapatos negros. 7 de 10 Applications Ver Todo Rumer Willis Image zoom Credit: 2020 x17/The Grosby Group La joven actriz combinó su femenino vestido crema con estampado floral con medias blancas y tenis rojos. 8 de 10 Applications Ver Todo Lucy Hale Image zoom Credit: 2020 The Image Direct/The Grosby Group La actriz salió a caminar a su perro ataviada con jeans, suéter blanco y negro a cuadros y zapatos planos con estoperoles. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Zoë Saldaña Image zoom Credit: 2020 The Image Direct/The Grosby Group Muy clásica lució la talentosa actriz con este look de culottes negros, suéter blanco y zapatos blanco y negro. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

