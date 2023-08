Becky G deslumbra con su look en el escenario de Today Show en Nueva York La cantante mexicoamericana lució un conjunto de encaje blanco e hizo un importante anuncio a sus fans. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Becky G sigue enfocada más que nunca en su carrera artística y este viernes enamoró a sus fans con su look completamente en blanco en el escenario del programa de The Today Show en Nueva York. La guapísima cantante de origen mexicano llevó corsé de tirantes y encaje que combinó con unos pantalones largos de bota ancha del mismo estilo y una chaqueta ligera, perfecta para complementar el atuendo de un día lluvioso. La intérprete de éxitos como "Mayores" y "Mala santa" combinó su estilismo con unos zapatos deportivos también en blanco. Su maquillaje fue en un tono natural y su peinado de dos colas en el frente le daba un toque juvenil y fresco. Becky G Credit: Photo by Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images Becky G no solo enamoró a los presentes con su carisma y belleza, sino que también su música puso a los presentes a bailar y cantar a coro con ella. Allí interpretó éxitos como "Mamiii" y "Shower" y también anunció el lanzamiento de su nuevo álbum "Esquinas". "Para mí, siento que siempre me he identificado como no de ese lado ni tampoco del otro de las calles en las que crecí, pero sí de las esquinas donde dos banderas, dos culturas se encuentran", contó sobre el nombre de su disco. "Estoy orgullosa de ser latina y estoy orgullosa de ser de Inglewood [California]", agregó. También reveló que pronto iniciará su gira "Mi casa tu casa". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe recordar que esta no es la primera vez que la artista se presenta en este show, hace 10 años cantó la canción "Shower".

