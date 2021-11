Copia el elegante y juvenil moño francés de Becky G en la alfombra de los Latin Grammy El estilista de celebridades Glen Coco estuvo a cargo del cabello de la estrella mexicoamericana quien con su look fresco y chic se coronó como la reina de la alfombra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Look de belleza Becky G en Latin Grammy 2021 Credit: Denise Truscello/ Getty Images Anoche el MGM Gran Garden Arena de Las Vegas se llenó de música y color con la entrega número 22 de los premios Latin Grammy. Un evento que reunió a numerosas celebridades del mundo de la música y el espectáculo y que contó con intensos y emotivos momentos en un show repleto de estrellas. En la alfombra, brillos, aberturas y escotes de infarto se dieron la mano con los looks de belleza más glamorosos y de tendencia del momento como ojos con sombras metálicas o colas de caballo XXL. Una de las más destacadas sin duda fue la cantante mexicoamericana Becky G. La joven estrella apostó por un original y vistoso traje de la colección primavera/verano 2022 de Carolina Herrera, diseñado por su director creativo Wes Gordon. Un vestido rojo estampado con lunares y grandes flores multicolor, con escote palabra de honor, minifalda, mangas off the shoulder con mucho volumen y gran cola fluida, que le hacía ver como un precioso lazo de regalo. Para acentuar sus piernas y completar el look, la cantante de Mayores utilizó unas sandalias rojas satinadas con plataforma y pulsera en el tobillo. La artista internacional acertó de pleno con su elección de maquillaje sencillo y clásico, con un delineado de ojos negro y sombras neutras y labios rojos juego con su vestido. Becky G en los Latin Grammy Look de belleza Becky G en Latin Grammy 2021 Look de belleza Becky G en Latin Grammy 2021 Left: Credit: Denise Truscello/ Getty Images Right: Credit: John Parra/ Getty Images Durante la gala, Becky G actuó enfundada en un ajustado conjunto negro de brillos con una sensual abertura en el escote y lució su melena suelta en voluminosos bucles. Un look de impacto para acompañar a Chistina Aguilera en el escenario junto a Nathy Peluso y Nicki Nicole Pero ¿qué sería de estos fantásticos atuendos sin un peinado que los realce y complemente? El encargado del cabello fue el estilista de celebridades Glen Coco, que creó tanto el look de la alfombra roja como el peinado con el que la cantante actuó en el escenario con productos Garnier. Charlamos con él sobre la creación de este moño medio deshecho, fresco y juvenil que coronó a Becky G como la reina de la alfombra musical y la melena suelta de su explosiva actuación. Look de belleza Becky G en Latin Grammy 2021 Credit: Omar Vega/ FilmMagic ¿Cuál fue la inspiración para el peinado de la alfombra?

La inspiración gira en torno al vestido. Queríamos algo clásico, romántico que dejase expuestos los hombros. ¿Cómo lo describirías?

Un moño francés de vanguardia para la alfombra roja y pelo sexy y voluminoso para su actuación. Ambos estilos versátiles ¡que mantienen el brillo!



¿Por qué elegiste este estilo?

No quería robarle protagonismo al vestido strapless, quería algo chic pero juvenil. ¿Qué productos utilizaste para lograrlo?

Apliqué la espuma Sky-Hi Volume en las raíces y la crema antiencrespamiento Smooth Blow Dry en las puntas. Después usé la laca Sleek & Shine Anti-Humidity para fijar el look. ¿Cómo podemos recrear el look en casa de manera fácil?

Puedes recrearlo en casa usando los productos apropiados para preparar el cabello. Empieza preparando el moño peinando el cabello hacia atrás y aplicando la laca anti humedad para fijarlo en su sitio. Después, recógelo en un moño y suelta algunos mechones para conseguir un toque más desenfadado. Termina con la laca para fijarlo de manera suave y dejarle algo de movimiento. ¿Tu mejor consejo para cuando nos preparamos para un evento y queremos que nuestro cabello luzca increíble?

El producto es muy importante. Con buenos productos puedes crear la base para peinar de manera fácil y rápida. Estos ayudan en el proceso. No tengas miedo de humedecer tu pelo con crema antiencrespamiento, es un producto revolucionario a la hora de peinar. Lo mejor de este peinado es que con un vestido bonito te sirve para asistir a un evento, pero también lo puedes lucir con pantalones de mezclilla y tenis para una cita casual. ¿Te animas a probarlo?

