¡Feliz cumpleaños Becky G! Celebramos con sus mejores looks en la alfombra Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Becky G Credit: (Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) A sus 25 años, la cantante siempre nos muestra que es una de las chicas más fashion en la alfombra roja. Aquí celebramos su música, talento, estilo y cumpleaños. Empezar galería Colores vivos Becky G, alfombra roja Credit: Amy Sussman/Getty Images La intérprete de "Ram Pam Pam" demostró que puede lucir cualquier color con esta propuesta amarilla de Roberto Cavalli que llevó en la alfombra de los People's Choice Awards en el 2021. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Flores y lunares Becky G, alfombra roja Credit: Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy Nos maravilló en los últimos Latin Grammy con un minivestido de estampado de flores sobre fondo rojo con lunares negros creado por la casa de diseño de Carolina Herrera. 2 de 8 Ver Todo Look clásico Becky G, alfombra roja Credit: Juan Naharro Gimenez/Getty Images Bellísima con esta pieza de top negro y falda blanca de corte sencillo para las Premios Platino en Madrid. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Azul de impacto Becky G, alfombra roja Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision Quedamos fascinadas con este fabuloso traje azul real de espalda al descubierto que portó para los últimos Premios Juventud. 4 de 8 Ver Todo Tonos pasteles Becky G, alfombra roja Credit: John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy Este vestido color lila, moderno y sofisticado, hizo que la joven cantante luciera muy elegante para una gala especial de Univisión, Celebra Ellas. 5 de 8 Ver Todo Color característico Becky G, alfombra roja Credit: ABC via Getty Images El morado, en todas sus variaciones, parece ser uno de los colores favoritos de la chica talentosa. Aquí la vimos llevando el color para los American Music Awards del 2021. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Viejo Hollywood Becky G, alfombra roja Credit: ABC via Getty Images Radiante lució para el mismo evento el año previo con esta prenda blanca que marcó su cintura. 7 de 8 Ver Todo Brillo impactante Becky G, alfombra roja Credit: John Shearer/Getty Images for dcp Reflejó su belleza con este vestido adornado con cristales que le sentaba estupendamente en los Premios Billboard del 2019. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Feliz cumpleaños Becky G! Celebramos con sus mejores looks en la alfombra

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.