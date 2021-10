Becky G habla de su "colaboración perfecta" con BoxyCharm En entrevista con People en Español, Becky G habló de su línea de maquillaje Treslúce Beauty y su asociación con BoxyCharm, y lo que depara el futuro para su línea de belleza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir becky g tresluce beauty boxycharm Credit: Michele Andersen Becky G está sumamente orgullosa de sus raíces latinas ya que considera que es muy importante el estar consciente de dónde vienes para saber hacia dónde vas. En entrevista con People en Español, la cantante mexicoamericana de 24 años habló de su línea de maquillaje Treslúce Beauty y su asociación con BoxyCharm, y lo que depara el futuro para su línea de belleza. Treslúce Beauty se une a BoxyCharm "Me siento super emocionada porque es la primera colaboración que tenemos con una suscripción de maquillaje. Siento en mi corazón que BoxyCharm es la colaboración perfecta porque sé que la audiencia de [ellos] es como la de Treslúce Beauty. Somos LatinX y [estamos] súper orgullosos de serlo. Va a ser algo espectacular. En las cajitas vamos a tener paletas de sombras, brochas y también pestañas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN tresluce becky g boxycharm Credit: cortesia Empoderando a la comunidad Latinx "Desde el principio dijimos que Treslúce Beauty iba a ser más [que] una marca en el mundo del maquillaje, pero [que también iba a ser] una plataforma para apoyar y colaborar con la comunidad latinx, artistas de nuestra comunidad, empoderarlos de cualquier manera en nuestros eventos, arte de los productos, eso es algo súper importante para nosotros". El mundo de la belleza es terapéutica "Yo me recuerdo la primera vez que usé maquillaje, era muy jovencita y fue una conexión instantánea. Siento que sí es algo que me ayuda mucho con mi salud mental porque me hace sentir más segura [y] más empoderada. Es una forma de expresarme, siempre ha sido algo que amo tanto". Becky G Credit: Photo by Alexander Tamargo/Getty Images for Univision El futuro de Treslúce Beauty "Siento que es algo que va a seguir creciendo y me da mucha emoción que [esto que] empezó como mi sueño va a seguir siendo el sueño de muchas personas. Poder ayudar a nuestra marca, a nuestra plataforma, a crecer y aprender más. ¡El cielo es el límite!". La colección de Treslúce Beauty para BoxyCharm ya está disponible en BoxyCharm.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Becky G habla de su "colaboración perfecta" con BoxyCharm

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.