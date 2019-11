Becky G y Belinda lucieron el mismo vestido ¿Quién lo llevó mejor? La chicas usaron la hermosa pieza con solo dos días de diferencia By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¿Te imaginas encontrarte a otra persona llevando el mismo vestido? Pues es una tragedia ¿no? Incluso cuando no estamos en le ojo público. La verdad es una situación un poco embarazosa, sobretodo cuando te sucede en algún evento o reunión. Pero es aún más embarazoso si se trata de una famosa que es fotografiada muchas veces y que de seguro alguien se dará cuenta que lleva el mismo vestido que ya otra compañera usó. Y no olvidemos que cuando esto pasa puede ser que alguna estilista por ahí se quede sin trabajo. Pero en este caso es posible que no sea tanto problema. ¿Por qué? Resulta que hablamos de un vestido que no ha salido al mercado y ya son varias las que lo han llevado. Hablamos del hermoso vestido rojo de tul con pronunciado escote y cola de la colección de Giambattista Valli x H&M, que acaba de salir a la venta. Es ese traje el que la cantante Becky G eligió para caminar por la alfombra de los premios MTV EMAs en Sevilla, España. La artista combinó la pieza con botines negros de plataforma y una delgada correa negra, de la misma colección. El asunto es que dos días después la cantante Belinda subió una foto a su cuenta de Instagram en la que aparece llevando a misma pieza. En su caso, la combinó con botines de encaje de la misma colaboración y obvió la correa. Image zoom PHOTO: (PHOTO BY STEPHANE CARDINALE/GETTY IMAGES) Lo cierto es que ambas lucen increíbles con el vestido que solo $549 un precio bastante asequible tomando en cuenta que las piezas de la marca normalmente cuestan miles de dólares y las llevan las celebridades más fabulosas, entre ellas Jennifer López. La mala noticia es que el vestido se agotó en tiempo récord, así es que no vas a poder obtenerlo. Sin embargo, todavía puedes comprar algunas de las otras piezas que hizo la marca para H&M. Ahora bien, ¿a quién crees que le quedó mejor este hermoso vestido? Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Becky G y Belinda lucieron el mismo vestido ¿Quién lo llevó mejor?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.