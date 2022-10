Becky G, Amara La Negra y Emily Estefan impactan con sus looks en la Fiesta Latina de iHeartRadio Las tres cantantes acapararon los flashes en la alfombra del evento posando con llamativos atuendos, cada una en su estilo, antes de disfrutar de la divertida velada musical. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La noche del domingo Miami se llenó de ritmo y color con la celebración de la Fiesta Latina 2022 organizada por iHeartRadio. Entre los artistas que alegraron la velada, grandes estrellas como Enrique Iglesias, quien recibió el Corazón Latino Award, Farruko, Nicky Jam o Manuel Turizo entre otros ídolos musicales se subieron al escenario a deleitar a sus fanáticos. Antes del evento, los invitados pasaron por la alfombra roja y de todos los presentes tres mujeres hicieron voltear todas las cabezas por sus looks, hablamos de Becky G, Amara La Negra y Emily Estefan. La cantante de raíces mexicanas Becky G, quien estuvo presente en la primera Fiesta Latina en el 2014, posó con un conjunto de minifalda y top con estampado arquitectónico, con el que presumió pierna y que combinó con tenis de plataforma. iHeartRadio fiesta latina looks Credit: Mireya Acierto/Getty Images La estrella habló de cómo ha crecido delante de las cámaras y su exposición en las redes sociales, así como de su evolución musical. "En mi evolución tengo un montón de colaboraciones, ahí es donde existe nuestra magia como artistas, podemos compartir la luz que viene de un exitazo como Mami [con Karol G], Sin pijama [con Natti Natasha], como Dólar con Mike Towers" -quien también actuó en la gala-. Para su presentación en el escenario, la cantante quien recientemente ha protagonizado la campaña de lencería para la firma Skims, de Kim Kardashian, apostó por un look sporty chic con pantalón deportivo en azul eléctrico a juego con un body con aberturas en las mangas y decorado con pedrería. iHeartRadio fiesta latina looks Credit: ason Koerner/Getty Images for iHeartRadio Amara La Negra causó sensación y volvió a presumir su esbelta silueta en un traje de dos piezas con lentejuelas y motivos geométricos de Muur Swagg, que lució con un sostén de encaje amarillo neón y sandalias doradas. iHeartRadio fiesta latina looks Credit: Mireya Acierto/Getty Images La mamá de las Royal Twins, quien se acaba de estrenar como empresaria de moda infantil, lució el cabello suelto en suaves ondas, un maquillaje muy favorecedor con labios rojos y llamativos aretes. También impactó el conjunto de Emily Estefan, quien posó con su novia Gemeny Hernández en looks combinados confeccionados con tela de mezclilla. iHeartRadio fiesta latina looks Credit: Mireya Acierto/Getty Images La hija de Gloria y Emilio Estefan optó por un crop top que dejaba al aire su abdomen y pantalones acampanados estilo patchwork, mientras que Hernández eligió un enterizo con capucha. Para completar su look, la cantante, con el cabello recogido en tres moñitos, calzó botas rojas de charol y un original maquillaje con toques magenta, también a juego con su pareja con quien el pasado abril lanzó su podcast In Our Own World. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué les parecen sus looks?

