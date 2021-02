Close

¡Oh no! La marca Becca Cosmetics anuncia que muy pronto saldrá del mercado A la marca, favorita de muchas amantes de la belleza, solo le quedan unos meses. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La pandemia ha causado muchos estragos en el mundo, no solo le ha robado la vida a millones de personas, sino que también ha forzado a muchos negocios a declararse en banca rota y a muchos otros a cerrar sus puertas. Los más afectados han sido los pequeños negocios, pero algunas grandes empresas también han sufrido las consecuencias de este devastador virus. Una de ellas es la popular marca de belleza Becca Cosmetics, que acaba de anunciar que se retirará del mercado en septiembre. Y la verdad es que, al igual que los miles fanáticos de la marca, esta noticia nos ha caído como un balde de agua fría. "Ustedes son familia para Becca, parte de esta hermosa comunidad que nos apoya y comparte nuestros valores. Es por el amor que le tenemos a cada uno de ustedes por lo que estamos compartiendo esta noticia tan importante, el cierre de la marca en septiembre 2021", dice un post que la marca publicó en su cuenta de Instagram. "La pandemia global ha tenido un impacto en todo el mundo en diferentes formas. También ha tenido un tremendo impacto en muchos negocios. En Becca, una acumulación de obstáculos, junto al impacto de la COVID-19, tristemente esto ha sido mucho más de lo que podíamos aguantar y tuvimos que tomar la difícil decisión de cerrar la marca Becca a finales de septiembre 2021". La marca fue fundada en el 2021 en Australia y desde no pasó mucho tiempo para que se convirtiera en favorita de muchas amantes de la belleza. Entre sus productos más populares están sus iluminadores que de hecho están entre los mejores del mercado, sus rubores y la última base que lanzaron Ultimate Coverage 24 Hour Foundation, que de hecho es de las favoritas del equipo de Ponte bella. Lamentamos mucho esta noticia, y esperamos que de alguna manera la marca, que pertenece al grupo de Estēe Lauder Companies, regrese. Envíamos nuestra simpatía a todas las personas que a causa de este cierre perderán su trabajo.

