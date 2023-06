Por qué necesitas una base de maquillaje en suero para lucir piel perfecta en verano Las bases en formato suero no solo dejan nuestra piel pareja, sino que la hidratan y protegen con potentes activos con fórmulas ligeras y fluidas, ideales para los meses de calor. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con nuestros días llenos de obligaciones, una buena manera de ahorrar tiempo es utilizar productos multitarea en nuestra rutina de belleza. Uno de nuestros multiusos favoritos son las bases en formato suero, con activos que cuidan nuestra piel de manera intensa, que no solo dejan el rostro más parejo y libre de imperfecciones, sino que le dan un tratamiento y lo mantienen hidratado en las largas jornadas de verano. La mayoría de estos productos tienen una textura fluida, por lo que se extienden con facilidad y aunque tienen una cobertura media, no se sienten pesados en la piel, una sensación desagradable en los meses de calor. Bases de maquillaje en suero perfectas verano Credit: Ridofranz/ iStock/ Getty Images Estos serum foundation ofrecen además ventajas antienvejecimiento, pues la mayoría cuenta con potentes ingredientes antioxidantes y protectores. Mira algunas de nuestras opciones favoritas. Control de cobertura Bases de maquillaje en suero perfectas verano Credit: Cortesía Un suero que mejora el aspecto de tu piel desde dentro mientras camufla las imperfecciones con un tono favorecedor y acabado semimate. Además tiene factor de protección solar 20 y puedes controlar la cobertura aplicando más capas. No Makeup Foundation Serum Broad Spectrum, de Perricone MD. $44.20. amazon.com Pieles maduras Bases de maquillaje en suero perfectas verano Credit: Cortesía Este suero cremoso está formulado con SPF50, vitamina B3 y agente shidratante spara mantener el rostro fresco durante el día. Proporciona un acabado natural y radiante, y como es ligero no se queda en las arrugas. Radiant Serum Foundation with SPF 50, de L'Oréal Paris. Ahora rebajado a $7 en walmart.com Económico y eficaz Bases de maquillaje en suero perfectas verano Credit: Cortesía Infusionado con ácido hialurónico, este suero te permite conseguir más o menos cobertura, según la cantidad de producto que aplicas, y mantiene la piel pareja y fresca, libre de imperfecciones a la vista Acabado natural y radiante. Sleek Serum Foundation, de Unicorn Glow. $12. unicornglow.com Opción vegana Bases de maquillaje en suero perfectas verano Credit: Cortesía Sus pigmentos camaleón se adaptan a los cambios de tu piel, por lo que puedes usarla todo el año. Ayuda a combatir las arrugas pequeñas y líenas de expresión, mantiene a raya el exceso de brillos, hidrata y fortalece con un acabado aterciopelado. Argan Matchmaker Serum Foundation, de Josie Maran. $45. josiemaran.com SUSCRÍBETE AL BOLETÍN Y tú, ?has probado este tipo de producto? ¿Cuál es tu favorito?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Por qué necesitas una base de maquillaje en suero para lucir piel perfecta en verano

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.