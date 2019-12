Desde hace unos años tengo una leve obsesión con las bases de maquillaje. Bueno, a estas alturas puedo decir que la obsesión ya pasó la etapa de leve. Y es que probar nuevas bases de maquillaje se ha convertido en uno de mis pasatiempos favoritos. Me encanta saber que puedo jugar con mi maquillaje y mezclar dos o tres bases para obtener el resultado que me gusta. Claro está, encontrar una base que le vaya bien a tu piel, que sea el color perfecto y que encima te deje el rostro luciendo flawless, no es cosa fácil, aun cuando ya me considero toda una experta en la materia. Por suerte, gracias a mi trabajo como editora de belleza tengo la oportunidad de probar la mayoría de las bases que salen al mercado y por eso siempre tengo una nueva favorita.

En este momento el turno le toca a la Skin Serum Foundation, de The Lip Bar una base de cobertura completa que deja la piel como porcelana. Confieso que al principio no estaba tan segura de probarla porque no estaba familiarizada con la marca, pero cuando aprendí más sobre los productos que tienen y los ingredientes, no dudé en tratar la base y qué sorpresa me llevé.

Esta base, que viene con una brocha incluida, es increíble. Con solo un poco puedes cubrir todo el rostro y muy bien. Su fórmula te permite cubrir todas las imperfecciones, dejando la piel casi perfecta. Lo mejor de todo es que está compuesta con ácido hialurónico y musgo del mar irlandés, ingredientes que ayudan a cuidar la piel manteniendo su hidratación, promoviendo la producción de colágeno y manteniendo las arrugas bien lejos.

Image zoom

¿Otra cosa que me encanta de esta base? Que permanece intacta todo el día, incluso en los días en que hace mucho calor. Cuando la uso y llego a la casa después de ocho o nueve horas, arece que me la acabo de aplicar. Es increíble.

La Skin Serum Foundation, disponible en 26 tonos, cuesta $25 y la puedes encontrar en Thelipbar.com.