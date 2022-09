¡Wow! Esta base de maquillaje hace que la piel luzca espectacular Llevo varias semanas usándola y hasta me he olvidado de las que eran mis favoritas. ¡Es una maravilla! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La base de maquillaje es uno de los productos de belleza más populares y no es para menos. Con ella puedes lograr que tu rostro luzca más parejo, sin textura, con glow y cubrir hasta la más visible de las imperfecciones. Realmente, con la base puedes lograr maravillas. Lo bueno es que existen muchas opciones en el mercado y es muy seguro que vas a encontrar la que mejor vaya con tus necesidades y gustos. Existen bases en crema y líquidas, que cubren mucho o poco, matte o con glow, y si eres amante al maquillaje, es posible que las quieras todas. Lo cierto es que las más ligeras son ideales para el verano o las vacaciones, mientras que las que son en crema o tienen mucha cobertura, dejan el rostro luciendo como porcelana. Este año han salido nuevas bases y entre todas ellas hay una que me tiene fascinada. Hablo de Teint Idole Ultra Wear Care & Glow Foundation​, de Lancôme, un producto increíble que vas a amar. Sus ingredientes principales son el ácido hialurónico que hidrata y rellena la piel y el ácido mandélico, que suaviza y refina la piel. Tiene cobertura media y deja la piel con un glow hermoso y natural. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta base, disponible en 30 tonos, hace que la piel luzca espectacular y lo mejor de todo es que tiene protector solar y es de larga duración. Es realmente una base con beneficios de un producto para el cuidado de la piel. Esta es la base que he estado usando hace unas cuantas semanas y estoy encantada. La Teint Idole Ultra Wear Care & Glow Foundation​, de Lancôme cuesta $47 y la puedes obtener en sephora.com base, lancome Credit: Cortesía

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Wow! Esta base de maquillaje hace que la piel luzca espectacular

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.