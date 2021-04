Esta es la base más popular del momento y cuando veas por qué vas a correr a comprarla Este producto se ha vuelto viral en las redes y se está vendiendo como pan caliente. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir TikTok se ha convertido en un espacio en el que muchas personas exploran y demuestran sus diferentes talentos. Muchos han optado por compartir recetas, otros por hacer los bailes de moda o mostrar los videos de sus viajes, mientras que otros optan por hablan de belleza. Gran parte de esos gurús de belleza de TikTok se han vuelto superfamosos gracias a sus pequeños y concisos tutoriales de maquillaje, sus interesantes rutinas de belleza o sus interminables consejos para tener una mejor piel. Son esos videos los que en un dos por tres han vuelto virales a varios productos de belleza tanto de farmacia como de marcas más prestigiosas. Dicha plataforma tiene el don de hacer que un producto desaparezca por los malos reviews de los usuarios o que se vuelva un must que todos quieren tener. Marcas como CeraVe y The Ordinary, entre otras, se han beneficiado increíblemente de los pequeños tutoriales de algunos de los usuarios más populares. ¿Cuál es el producto que en este momento tiene a todos enloquecidos gracias a TikTok? Sin duda alguna, la nueva base Good Apple Skin-Perfecting Hydrating Foundation Balm, de KVD Beauty. La base en crema con acabado matte no solo es de cobertura máxima, sino que además es de larga duración. Está compuesta con ingredientes como extracto de manzana que suaviza la piel, y hialuronato de sodio, que la mantiene hidratada. Cuando abres dicha plataforma e incluso Instagram, encuentras muchos reviews hablando de esta maravilla de producto. Se ha vuelto tan popular sobretodo porque cubre todas las imperfecciones de la piel con muy poco producto. Y lo mejor de todo es que aunque cubre muchísimo y disminuye la apariencia de los poros, no se ve recargada y la piel luce radiante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN base KVD Beauty, Good apple skin perfecting hydrating foundation Image zoom Credit: Cortesía Es tan popular que en Sephora está completamente agotada, pero por suerte en kvdveganbeauty.com sí tienen muchos tonos disponibles, pero seguro que también se venderán como pan caliente. La base está disponible en 40 colores y cuesta $38.

