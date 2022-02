Atención amantes del skincare: ¿estás cuidando tu barrera cutánea? Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería barrera cutánea dañada, muchacha, skincare Credit: Getty Images Si tienes la piel irritada, es posible que tengas tu barrera dañada. Aquí te tenemos todos los productos y tips que necesitas para proteger tu piel. Empezar galería Lo básico barrera cutánea, productos Credit: Cortesía Una barrera dañada no es cuestión de pánico. Si sientes que tu piel está más roja o sensible de lo normal, simplifica tu rutina de belleza y regresa a los productos clásicos. Prueba usar sólo un humectante sin fragancia por una semana. Healing Ointment, de Aquaphor. $13.79. target.com 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Remueve el maquillaje barrera cutánea, productos Credit: Cortesía Por supuesto, las bases de cobertura total pueden obstruir los poros y irritar la piel. Asegúrate de que tu rostro quede limpio con un agua micelar. Sensibio H2O, de Bioderma. $14.99. dermstore.com 2 de 9 Ver Todo Limpieza suave barrera cutánea, productos Credit: Cortesía Busca un gel limpiador sin ingredientes fuertes que no deje tu piel reseca. Toleriane Hydrating Gentle Face Wash, de La Roche-Posay. $15.79. target.com 3 de 9 Ver Todo Anuncio Tez fresca barrera cutánea, productos Credit: Cortesía Este producto vegano contiene probióticos para aliviar y reparar tu barrera cutánea. Balancing Face Mist, de BYOMA. $13.99. target.com 4 de 9 Ver Todo Fórmula única barrera cutánea, productos Credit: Cortesía Aparte de los productos de belleza, tu barrera también se puede dañar después de un tratamiento de laser o un peel químico. Usa un producto como este después de cualquier proceso intensivo. Epidermal Repair, de SkinCeuticals. $74.00. dermstore.com 5 de 9 Ver Todo Bálsamo restaurativo barrera cutánea, productos Credit: Cortesía Un de los mejores productos para las pieles sensibles, perfecto hasta para los bebés. Cicalfate+ Restorative Protective Cream, de Avene. $42.00. dermstore.com 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Aceite milagroso barrera cutánea, productos Credit: Cortesía Después de que tu piel se calme y vaya regresando a su estado natural, puedes usar un aceite para asegurar que quede sana. Organic Skin Care Facial Recovery Oil, de Éminence. $76.00. dermstore.com 7 de 9 Ver Todo Reset total barrera cutánea, productos Credit: Cortesía Protege tu tez con este suero formulado para fortalecer tu barrera natural. Great Barrier Relief, de Krave Beauty. $28.00. kravebeauty.com 8 de 9 Ver Todo Opción inesperada barrera cutánea, productos Credit: Cortesía ¿Probarías un hidratante en espuma? Esta alternativa con avena es perfecta para cualquier tipo de piel. Ultra Repair BarriAIR Cream, de First Aid Beauty. $30.00. macys.com 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

