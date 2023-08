¿Has oído hablar del Barbiebotox? Te contámos de qué se trata Dos doctores expertos nos explican en qué consiste este tratamiento estético que alivia malestares, mejora la postura y logra un cuello con aspecto más joven y fabuloso Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Qué hay nuevo en materia de tratamientos para mantenernos siempre guapas y jóvenes? El Barbietox es lo último en el mercado y está marcando tendencia. Para averiguar en qué consiste acudimos en Nueva York a Skinfluence MD, el consultorio de los doctores Marina y Andrew Peredo, dos expertos cirujanos, madre e hijo, quienes están a la vanguardia en todo lo referente a rellenos faciales y alternativas inyectables disponibles en el mercado para rejuvenecer rostro y cuello. Allí nos ofrecieron un repaso de lo más novedoso para que no te pierdas detalle en nuestro vídeo de arriba con la entrevista completa. Los doctores empezaron por resaltar a Daxxify, el nuevo medicamento inyectado para combatir arrugas y líneas de expresión facial pues ya se ha posicionado en el mercado como el primer gran competidor del Botox en décadas con tan sólo un año de estar en el mercado. El inyectable ha tenido gran aceptación entre los consumidores que lo han probado y los médicos que lo han aplicado debido a sus beneficios y especiales propiedades pues dura seis meses una vez aplicado. Ambos doctores participaron en los estudios previos al lanzamiento de Daxxify y por eso apuestan por sus propiedades y ventajas. Estas toxinas botulínicas como Botox o Daxxify se utilizan no sólo con fines estéticos sino también para molestias físicas como dolores de cabeza o musculares. Barbiebotox Credit: Kika Rocha De este último uso, nace el concepto de Babiebotox pues se refiere a la inyección de estas toxinas en la zona del cuello, específicamente en los trapecios donde se acumula la tensión física por exceso de carga de peso, pero también el estrés emocional que causa molestias y tensión que se alivia con la aplicación de botulinas. Al aplicarse para relajar el músculo, el efecto resulta ser también estético y beneficioso para eliminar arrugas, estilizar la zona del cuello para que luzca más largo y estilizado como el de una Barbie, y de allí su nombre. En materia de rellenos faciales hay otro médicamento que debes tener en cuenta para tratar ojeras y círculos oscuros conocido como Eyelight de Restylane. Eyelight Credit: Skinfluence MD Las ojeras son una preocupación constante de millones de personas y está alternativa a base de ácido hialurónico se inyecta bien sea con aguja o con cánula en la zona de los ojos para ofrecer un aspecto más descansado. Los doctores son cautelosos al advertir que se debe aplicar la cantidad justa para que los ojos no luzcan hinchados por exceso de producto. Se trata de una zona muy delicada y un tratamiento mal aplicado puede llegar a afectar hasta la vista. Blonde restylane Credit: Skinfluence MD Ya viste dos alternativas nuevas en materia de medicina cosmética que ofrecen soluciones prácticas y si deseas conocer más sobre estos tratamientos o agendar una cita con el doctor Andrew Peredo o la doctora Marina Peredo puedes visitar su página web en Skinfluence MD,Website: https://www.skinfluencenyc.com y seguirlos también en Instagram y Facebook @skinfluencemd SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Es importante recalcar siempre que para cualquier tratamiento estético vale consultar y contar con la asesoría de un médico experto y certificado para estar siempre seguros y evitar contratiempos a la hora de realizarnos cualquier tratamiento estético.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Has oído hablar del Barbiebotox? Te contámos de qué se trata

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.