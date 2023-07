Vive tu verano más Barbie con estos productos de belleza en el emblemático rosa de la muñeca Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Maquillaje para lucir como Barbie Credit: Productos cortesía/ Best Image/The Grosby Group La famosa muñeca está más de moda que nunca gracias a la película sobre ella que se estrena el 21 de julio. Tanto si amas el rosa -color insignia del juguete- como si no, te encantarán nuestras propuestas para lucir a la última. Empezar galería Besos de rosa Maquillaje para lucir como Barbie Credit: Cortesía No puede haber un producto más Barbie que un pintalabios rosado. Este labial líquido dura hasta 16 horas sin resecar y su tono rosa-malva con acabado mate es muy favorecedor para todas. Infallible Pro-Matte Liquid Lipstick, en Dose of Rose, de L'Oréal Paris. $8. walmart.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Manicura aromatizada Maquillaje para lucir como Barbie Credit: Cortesía Además de ser dos tonos de rosa irresistibles, estos esmaltes ¡tienen aroma a chicle! Set We Wear Pink, con los tonos Pink to the core y Choose Pink, de Nails Inc. $15. nailsinc.com 2 de 8 Ver Todo Creatividad neón Maquillaje para lucir como Barbie Credit: Cortesía Esta paleta cabe en la palma de tu mano y contiene dos sombras de ojos y seis intensos pigmentos para usar en el cuerpo o en el rostro. Desata tu creatividad para crear looks de impacto. Micro Palm Palette, en Neons, de Bakeup. $28. bakupbeauty.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Peinados On the Go Maquillaje para lucir como Barbie Credit: Cortesía Inspirado por la Barbie Totally Hair, un icono de los juguetes que anima a niños y niñas a ser creativos a la hora de peinar, la firma CHI ha lanzado una colección de productos en colaboración con la muñeca. Como este set que incluye un secador de viaje y una plancha en un colorido neceser (con el mismo estampado que la Barbie Totally Hair) que te permitirá lucir tu cabello a la última allá donde vayas. On The Go Travel Kit, de CHI X Barbie. $109.99. ulta.com 4 de 8 Ver Todo Mejillas sonrosadas Maquillaje para lucir como Barbie Credit: Cortesía Este rubor cremoso puedes usarlo en ojos, mejillas y labios y dejará tu piel con un acabado luminoso. Este nuevo tono lavanda-rosado es ideal para recrear el look Barbiecore. Rubor en crema Beach Please, en Party Hour, de Tower 28. $20. sephora.com 5 de 8 Ver Todo Mirada artística Maquillaje para lucir como Barbie Credit: Cotesía ¿Un delineador rosado? Sí, por favor. Este eyeliner estilo rotulador, con un apunta suave y flexible, te permitirá crear los delineados gráficos más artísticos con un resultado limpio y duradero gracias a su fórumla muy pigmentada Unique Color Eyeliner Pen, en Muhly, de Unicorn Glow. $12. unicornglow.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Labios afrutados Maquillaje para lucir como Barbie Credit: Cortesía El bálsamo de culto 101 se refresca con extracto de coco, fresa y sandía en este pack con versiones mini que además de estar infusionados con fruta, contienen vitamina E. Llévalos a todas partes y úsalos en los labios, cutículas o zonas secas de la piel. Trío de bálsamos Baby Baby Balm, de Lanolips. $14. lanolips.com 7 de 8 Ver Todo Rostro radiante Maquillaje para lucir como Barbie Credit: Cortesía Además de que su bote rosa quedará genial en tu cuarto de baño, su fórmula (¡también rosa!) cremosa y ligera, rica en vitamina C y niacinamida, le dará a tu rostro un aspecto luminoso, fresco y lozano. Suero Ever Dew, de Bliss. $25. blissworld.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

