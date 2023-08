Mattel lanza la Barbie María Félix "La Doña" en honor a la diva del cine mexicano ¡y es idéntica! La edición limitada de la muñeca que hace parte de la colección "Tribute" de Mattel sale a tiempo para conmemorar el Día Nacional del Cine Mexicano ¡Su parecido con la legendaria actriz es increíble! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir María Félix, la 'Doña' acaba de recibir un tributo más a su grandeza, la cual abarcó diversos espacios del entretenimiento en México y en todo el mundo. Por este motivo la compañía Mattel que fabrica la muñeca Barbie le ha realizado un homenaje con el anhelado lanzamiento de una versión que ya está disponible para todos los fans y coleccionistas de la marca. La actriz, conocida también como "María Bonita", fue el ícono de las grandes pantallas de cine en las décadas de 1940 y 1950. La compañía Mattel, orgullosa de su aporte a la cultura latinoamericana expresó en un comunicado: "María Félix, una mujer de incomparable belleza con ambición, inteligencia, determinación y conciencia social, fue una estrella de cine mexicana que protagonizó películas internacionales y cautivó al público en todo el mundo. Ella defendió el cambio positivo en las sociedades de México y Latinoamérica". Felix barbie Credit: Mattel La muñeca, diseñada por Carlyle Nuera, es realmente preciosa y fue creada con los rasgos inconfundibles de la actriz: sus cejas arqueadas, su lunar en la mejilla, su larga cabellera negra y glamorosos labios rojos. Viene vestida con un traje de gala en lamé dorado con escote palabra de honor y una capa en tul negro, despampanantes joyas y largos guantes, conservando así el elegante legado de una mujer deslumbrante. Felix Barbie rasgos Credit: Mattel Este juguete viene con su certificado de autenticidad y un podio para que la muñeca permanezca de pie. Hoy miércoles 16 de Agosto ya es posible pre-ordenarla en el sitio web de Mattel así como también en Amazon. Oficialmente sale mañana 17 de Agosto, día en el que se rinde homenaje al cine mexicano. Su costo es de $40 dólares. Barbie Maria Felix Credit: Mattel El lanzamiento de esta muñeca que hace parte de la colección Tribute de Mattel, coincide con el gran éxito de la mencionada cinta Barbie, una comedia que cuenta la historia de esta legendaria chica que vive en un mundo soñado y las nuevas aventuras que tendrá que vivir al llegar al mundo real. Este trabajo cinematográfico, está dirigido por la aclamada Greta Gerwig y tiene como protagonista principal a la popular y reconocida actriz australiana Margot Robbie. El reparto que también incluye a otros destacados como Ryan Gosling, Michael Cera, Will Ferrell y América Ferrara. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN La Barbie original sigue siendo es uno de los juguetes más famosos y vendidos de todos los tiempos, desde su lanzamiento, el cual se dio el 9 de marzo de 1959.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mattel lanza la Barbie María Félix "La Doña" en honor a la diva del cine mexicano ¡y es idéntica!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.