Barbie acaba de lanzar una colección de muñecas enfocadas en el bienestar Los precios de las muñecas oscilan entre $14.99 y $29.99 By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La Barbie siempre ha sido una de las muñecas más populares entre las niñas y no es para menos. Desde que fueron creadas, Las icónicas muñecas han sido sinónimo de perfección y belleza. Eso sí, desde su lanzamiento hace casi 60 años, la figura, al igual que lo que representa, han cambiado muchísimo. Hemos visto como Mattel, la compañía que las creó ha tratado de que la Barbie sea más real y han lanzado colecciones superinteresantes como la que le hacía homenaje algunas de las mujeres más importantes de la historia, incluyendo a Frida Kahlo, otra en dónde presentaban a la muñeca en una silla de ruedas o cuando sorprendieron a todos con una línea de Barbies con diferentes tipos de cuerpo y varios tonos de piel. Ahora la marca vuelve a sorprender, esta vez con una colección de muñecas que tienen un estilo de vida más saludable y enfocado el bienestar físico y emocional. Estas Barbies realizan actividades como la meditación o ejercicios. La colección también incluye una muñeca disfrutando de un día de spa y otra que ama las mascarillas. Además, cada una de las muñecas viene con un perro que las acompaña en dichas actividades. Para crear estas muñecas, la compañía también se unió a la compañía de meditación Headspace, con además creó una guía de meditación personalizada para niños enfocada en crear conciencia acerca del bienestar emocional mediante el ejercicio y otras actividades saludables. Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Cortesía Image zoom La muñeca nombrada Breath with Me Barbie incluye un botón que los niños pueden presionar para escuchar una meditación guiada. Cada sesión de meditación dura 4 minutos y estas se enfocan en temas como la bondad, cómo mantenerse positivo y cómo estar más tranquilo. Estar interesantes muñecas ya están a la venta en Barbie.com y los precios oscilan entre $14.99 y 29.99. Advertisement

