Mira cómo luce la Barbie de Gloria Estefan ¡Son igualitas! La muñeca representa a la artista en su época de dorada junto a la agrupación Miami Sound Machine. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gloria Estefan es una de las artistas latinas más grandes de todos los tiempos y no es para menos. El legado de la talentosa artista cubana ha servido de inspiración para nuevas generaciones de artistas y la ha colocado en un merecido pedestal desde dónde sigue poniendo en alto el nombre de todos los latinos en Estados Unidos y el mundo . Estefan fue la primera latina en cantar en el medio tiempo del Super Bowl en 1992 y ha sido merecedora de muchos de los galardones más importantes del mundo de la música. Ahora, la artista recibe otro reconocimiento, uno que la tiene muy emocionada. "Me siento honrada de hacer una colaboración con Barbie para crear una muñeca en mi honor, especialmente ahora que estoy cumpliendo 65 años y que se acerca el Mes de la Herencia Hispana", dijo la artista mediante un comunicado. "Cuando estaba diseñado mi Barbie con el equipo, quería asegurarme de que se mantuviera fiel a mis raíces multiculturales, y creo que lo logramos". Y es que resulta que la compañía Mattel acaba de lanzar una Barbie en honor a la trayectoria de nuestra querida Gloria y justo en el día que cumple 65 años. La muñeca también es un reconocimiento a su popular e icónica canción Get on Your Feet, la cual ocupó los primeros lugares de popularidad cuando se estrenó en 1989. El vestuario de la muñeca está inspirado en el look que llevó Estefan en el video de dicha canción, al igual que en sus raíces y cultura latina. La Barbie lleva un jacket negro con detalles en dorado y mangas de encaje oversized. Además, lleva leggings negros, un crop top dorado, una correa con estampado de leopardo y cadenas, botas por encima de la rodilla y accesorios dorados. La compañía tampoco olvidó el alborotado y llamativo peinado que llevaba Estefan durante su tiempo en la agrupación Miami Sound Machine ni el micrófono. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gloria Estefan Barbie Credit: Cortesía/Mattel Gloria Estefan Barbie Credit: Cortesía/Mattel Gloria Estefan Barbie Credit: Cortesía/Mattel Gloria Estefan Barbie Credit: Cortesía/Mattel Gloria Estefan Barbie Credit: Cortesía/Mattel Lo más cool es que Barbie se unió a la organización Artistas y músicos Latinoamericanos para pagarle clases privadas a niños que quieran aprender a tocar un instrumento, cantar o componer, y para prepararlos para que puedan triunfar en este medio. La muñeca cuesta $50 y ya está disponible en mattel.com

