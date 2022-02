La modelo plus size Barbie Ferreira es la nueva embajadora de YSL Beauty La joven también está causando sensación por su papel en la popular serie Euphoria. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que empezó su carrera de modelo, Barbie Ferreira ha podido romper varios estereotipos en el mundo de la moda y la belleza. Y es que la joven, aún siendo modelo de talla grande ha logrado participar en importantes campañas de moda, además de cautivar con su rol de Kat Hernández en la popular serie Euphoria. Eso sí, su nueva aventura, es sin duda, una de las más importantes de su vida. Resulta que la modelo se acaba de convertir en la nueva embajadora de YSL Beauty, siendo así la primera modelo de talla grande en ser elegida por la marca para representar su línea de belleza. "Nunca me ha intimidado expresarme mediante el maquillaje" dijo Ferreira en un comunicado. "El maquillaje es una de mis pasiones y estoy muy emocionada y honrada de trabajar con YSL Beauty y el legado que la marca ha construido". Barbie Ferreira, YSL Beauty Credit: Cortesía Además de participar en una serie de videos en los que promocionará el maquillaje de la marca, la modelo también lo hará para el perfume Black Opium. Su primera campaña la realizó para promocionar la nueva mascara, Lash Clash Mascara, la cual promete muchísimo volumen y pestañas mucho más largas. "Barbie representa la visión del futuro que tiene la marca, en la cual queremos empujar los límites tanto en cultura como en la belleza con libertad de expresión como nuestro centro", dijo en dicho comunicado David Iop, vicepresidente global de comunicaciones e imagen de la marca. "La reconocemos como única, inspiradora y creativa que inspira a su comunidad a que abracen sus límites y su individualidad".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La modelo plus size Barbie Ferreira es la nueva embajadora de YSL Beauty

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.