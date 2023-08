La firma de cosméticos Lush se alía con Barbie y reimagina la rutina de cuidado de la piel de la muñeca Famosa por sus bombas de baño y sus productos sólidos, la marca ha lanzado una colección de baño en colaboración con Barbie que es sencillamente fabulosa. ¡Ya disponible! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Colección Barbie x Lush cuidado piel Credit: Han Myung-Gu/WireImage La película Barbie ha causado un gran impacto en el mundo entero. Desde lo más superficial, como las tendencias de moda y belleza, famosas y celebridades vistiendo de rosa, fiestas temáticas, colecciones de ropa, etc; al mensaje feminista que quiere transmitir. Este fin de semana la cinta se ha convertido en la primera película dirigida por una mujer en obtener 1 billón de dólares en taquilla a nivel global, encumbrando a subdirectora Greta Gerwig y convirtiéndose en una cinta pionera en muchos aspectos. Otra marca pionera en el mundo de la belleza ha aliado fuerzas con la muñeca más famosa del mundo para lanzar una nueva colección de belleza que está disponible desde hoy. Hablamos de Lush, la firma de cosméticos famosa por sus productos con ingredientes frescos, hechos a mano, libres de crueldad animal y con un mínimo packaging, conocida sobre todo por sus bombas de baño de las que vende 1 cada segundo en todo el mundo. Colección Barbie x Lush cuidado piel Credit: Richard Lautens/Toronto Star via Getty Images Ahora, la querida marca cosmética ha lanzado una colección en colaboración con Mattel que por supuesto incluye bombas de baño pero también exfoliante, mascarilla para el rostro, champú, un spray aromático para el cuerpo, bálsamo corporal y jabones. Todos por supuesto en el color rosa emblema de la muñeca que se ha convertido en un color empedrado y valentía; y con motivos del mundo Barbie. "Nos imaginamos cómo sería la rutina de cuidados de Barbie y creamos esta línea, para que todos la amen y la usen. ¡La colección es para todo aquel que quiera abrazar el poder del color rosa!", explicó Melody Morton, Directora de conceptos creativos en Lush Cosmetics, en un comunicado de prensa. Colección Barbie x Lush cuidado piel Credit: Cortesía La colección incluye también productos totalmente sin empaque, reduciendo su impacto en el medioambiente, uno de los pilares de la marca, y los que lo tienen forman parte de su iniciativa Bring it back, que recompensa a los clientes que retornan los botes vacíos a sus tiendas. Estos son algunos de nuestros favoritos: Bombas de baño Colección Barbie x Lush cuidado piel Credit: Cortesía El fabuloso coche descapotable de Barbie te llevará a un bar relajante, porque está bomba teñirá el agua de l abalear de fucsia y la llenará de burbujas y un delicioso aroma a frutas dulces. Con aceite esencial de almendras, notas de cereza, toques cítricos de naranja salvaje y tonka dulce. Bomba de baño, Barbie™x Lush: Bubble Bar. $10.50 Champú Colección Barbie x Lush cuidado piel Credit: Cortesía Tu melena se sentirá suave y brillante, a demás de con un dulce aroma, con este champú rosado con infusión de raíz de malvavisco y zumo de fresa y limón. Colección Barbie x Lush cuidado piel Credit: Cortesía Pero cuidado, si tu cabello es platinado, muy claro o está poroso por haberlo decolorado, podría dejarte restos de color. Bálsamo Colección Barbie x Lush cuidado piel Credit: Cortesía Un bálsamo corporal en forma de corazón, perfecto para llevar a cualquier lugar, que contiene mantecas orgánicas, aceites hidratantes, licor de cacao rubí y toques de purpurina, por lo que además de presumir una piel suave y con aroma a chocolate, literalmente brillarás. Jabones Colección Barbie x Lush cuidado piel Credit: Cortesía Hechos con jabón libre de aceite de palma, delicioso aroma a natillas de ruibarbo y manteca de cacao procedente del comercio justo, estas barras de jabón toman la forma de objetos icónicos como un zapato de tacón, un bolso y una radio, y tras la ducha tu piel se sentirá suave, hidratada y con una dulce fragancia. Colección Barbie x Lush cuidado piel Colección Barbie x Lush cuidado piel Left: Credit: Cortesía Right: Credit: Cortesía SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN La Barbie™ x Lush Collection está disponible desde hoy en la app de la marca, el 10 de agosto en su página web y a partir del día 18 en tiendas físicas.

