Barbie se une al diseñador Benito Santos para lanzar una muñeca en honor al Día de muertos Hace unos días la compañía también lanzó una muñeca en honor a la cantante Gloria Estefan Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Estamos a punto de empezar a celebrar el Mes de la Herencia Hispana y son muchas las marcas y empresas que quieren honrar el legado y representación de los latinos en Estados Unidos. Una de ellas es Mattel, creadora de la icónica muñeca Barbie y quien hace solo unos días lanzó una muñeca en honor a la vida y trayectoria de la cantante Gloria Estefan, uno de los más grandes ídolos de nuestra cultura. Ahora, la marca vuelve a distinguir a los latinos, en especial a los mexicanos, lanzando una Barbie en conmemoración del Día de muertos y en colaboración con el prestigioso diseñador Benito Santos. La muñeca está inspirada en La catrina, el icónico personaje de dicha celebración, al igual que en el tradicional traje de charro. Por supuesto que la vestimenta de la Barbie fue creada por Santos, conocido por sus espectaculares creaciones que han lucido celebridades como Ximena Navarrete, Natalia Jiménez, Ninel Conde, Jackie Bracamontes y la ex primera dama, Angélica Rivera. La muñeca lleva una ceñida falda negra con corte de sirena, llamativos vuelos en la parte inferior y bordados blancos y carmesí en toda la parte de adelante, una camisa blanca con corbatín rojo y una chaqueta bolero que también tiene detalles bordados. Tal y como lo manda la traducción, la Barbie tiene la cara pintada y su peinado es una trenza oversized hecha en forma de diadema. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En honor al festival del Día de muertos que se celebra en Noviembre, Barbie celebra la excelencia en la alta costura de los hispanos, en colaboración con el conocido diseñador Benito Santos", escribió la compañía junto a varias imágenes de la muñeca que publicó en su cuenta de Instagram. La marca también está lanzando un Ken vestido como un charro mexicano en el Día de muertos, al igual que otra muñeca vestida con un hermoso traje morado estampado y con vuelos, su cara pintada, una larga trenza y flores en la cabeza.

