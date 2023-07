Las estrellas de Barbie maravillan en la premiere de Londres Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Barbie, margot robbie, america ferrera, ryan gosling Credit: Samir Hussein/WireImage ¡La Barbiemanía sigue con una segunda alfombra rosa! ¿Qué opinas de estos looks? Empezar galería Margot Robbie margot robbie, barbie Credit: Samir Hussein/WireImage La protagonista de la película tan esperada nos sigue maravillando con sus looks inspirados en muñecas clásicas. Para la ocasión, imitó el estilo de la "Enchanted Evening Barbie" de 1960 con un diseño de Vivienne Westwood. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio America Ferrera america ferrera, barbie Credit: Mike Marsland/WireImage Presumió curvas con una prenda negra con pedrería de Roland Mouret, guantes elegantes y un labial rojo clásico. 2 de 7 Ver Todo Ryan Gosling ryan gosling, barbie Credit: Joe Maher/Getty Images Nuestro Ken vistió el mismo traje del estreno de Los Ángeles de Gucci en un nuevo tono azul celeste. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Dua Lipa Dua Lipa, barbie Credit: Joe Maher/Getty Images Cambió su traje transparente por este diseño colorido con recortes de Versace y joyas de la marca. 4 de 7 Ver Todo Nicola Coughlan Nicola Coughlan, barbie Credit: Samir Hussein/WireImage La actriz conocida por su papel en Bridgerton maravilló con esta propuesta de Wiederhoeft. 5 de 7 Ver Todo Emma Mackey Emma Mackey Credit: Samir Hussein/WireImage Como una de las Barbies de la película, la actriz de raíces francesas derrochó glamour vistiendo un traje sensual de Yves Saint Laurent. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Greta Gerwig greta gerwig, barbie Credit: Samir Hussein/WireImage La directora optó por el rosa con un traje cubierto en lentejuelas con capa a juego de Erdem. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

