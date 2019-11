Bárbara Regil, La Chiquibaby y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Medios y Media/Getty Images Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Además aquí te puedes inspirar para tu próxima salida e incluso para las fiestas venideras. Chrissy Tiegen y Kim Kardashian son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería. Sigue mirando y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Bárbara Regil Image zoom Medios y Media/Getty Images La actriz mexicana mostró sus increíble figura con este look de pantalón de cuero, blusa verde de seda y botines blancos. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement La Chiquibaby Image zoom Instagram/La Chiquibaby Muy elegante lució la presentadora con este moderno vestido de un solo hombro, que combinó con sandalias cremas. 2 de 10 Applications Ver Todo Kim Kardashian Image zoom Stefanie Keenan/Getty Images for VIOLET GREY La empresaria optó por este clásico y ceñido vestido negro de terciopelo para asistir a una velada en Beverly Hills. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Ciara Image zoom Amy Sussman/Getty Images for dcp La cantante lució increíble con este minivestido azul marino con lazo oversized. 4 de 10 Applications Ver Todo Chrissy Tiegen Image zoom Chrissy Tiegen La modelo enfretnó el frío con mucho estilo. La vimos en Nueva York ataviada con jeans skinny, top negro, botas por encima de la rodilla, chaqueta cropped y una bufanda extra grande. 5 de 10 Applications Ver Todo Sienna Miller Image zoom Gary Gershoff/Getty Images Nos encantó este femenino vestido a cuardros que portó la actriz. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Victoria Beckham Image zoom Stefanie Keenan/Getty Images for VIOLET GREY Este clásico conjunto blanco de pantalón y chaqueta cruzada hizo que la diseñadora luciera muy fina y elegante. 7 de 10 Applications Ver Todo Naomi Watts Image zoom Isa Foltin/Getty Images for MADELEINE La talentosa actriz optó por este femenino y romántico vestido blanco de tul para ir a una velada en Alemania. 8 de 10 Applications Ver Todo Katharine McPhee Image zoom Slaven Vlasic/Getty Images Nos encantó este conjunto de falda y croptop tejido color camello que la actriz combinó con zapatos rojo vino. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View image Bárbara Regil, La Chiquibaby y más en El look del día

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.