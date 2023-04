Reunión de reinas venezolanas: así fue el primer encuentro de Bárbara Palacios y Amanda Dudamel La Miss Universo de 1986 y la actual Miss Venezuela compartieron un momento mágico y especial en un evento en Miami dedicado a la moda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las reinas de belleza Amanda Dudamel y Bárbara Palacios se conocieron por primera vez en persona y vivieron un momento inolvidable durante un evento de moda que tuvo lugar en la ciudad de Miami, en Florida. Según publicaciones de Dudamel en sus redes sociales, ésta se encontró con la veterana presentadora de televisión y escritora en el último día de Switch Lab, una plataforma que reúne a diseñadores emergentes latinos en los Estados Unidos para dar a conocer sus colecciones a celebridades, personas influyentes en la moda, editores, fotógrafos y productores. "Gracias Bárbara, gracias por ser ejemplo, inspiración y referencia para tantas mujeres alrededor del universo, incluyéndome. Te quiero y te admiro con el alma, tu presencia fue el mejor regalo y la mejor manera de culminar estos días tan maravillosos', escribió la joven empresaria, quien estaba mostrando su nueva colección de pañoletas inspirada en sus raíces. Bárbara Palacios y Amanda Dudamel Credit: Photo by Alexander Tamargo/WireImage | Josh Brasted / Stringer Via Getty Images Palacios también expresó su agradecimiento a Dudamel y le dedicó unas palabras llenas de significado en las plataformas sociales: "Mi preciosa niña te robaste mi corazón desde que ganaste el Miss Venezuela y durante todo tu espectacular desempeño hasta el Miss Universo. Me impresionó tu entrega, compromiso y todo lo hermoso que brota de tu gran corazón. Hoy al poderte conocer en persona comprobé que serás por siempre una hermosa reina universal de corazones. Dios te bendiga inmensamente", manifestó la venezolana de 59 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El evento tuvo lugar el pasado fin de semana desde el 14 al 16 de abril en el Distrito de Diseño en la ciudad del sol con el objetivo de dar a conocer las propuestas de tendencias en trajes de baño, accesorios y piezas de vestir en la temporada primavera-verano.

