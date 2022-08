El truco de Bárbara de Regil para tener un vientre plano y súper definido ¡sin cirugía! Esto fue lo que respondió la actriz y empresaria cuando le preguntaron si se hizo algún tipo de tratamiento estético en su abdomen o rostro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lograr tener un abdomen plano y absolutamente definido puede ser difícil, más no imposible. Bárbara de Regil es un vivo ejemplo de que la disciplina es la mejor herramienta cuando se trata de lograr un objetivo personal. La actriz y empresaria usó las redes sociales para responder preguntas a sus seguidores y mostrar que su vientre plano y "cuadritos" lo ha logrado a puro pulso y sin necesidad de ningún bisturí. "El mío está hecho a base de ejercicio y buena alimentación. Disciplina de años. Un abdomen operado se nota, sin juzgar porque respeto y apoyo la decisión de cada mujer", respondió a un internauta que cuestionó si se había hecho cirugía. Además, otro usuario insistió en llamarla la "fitness con el mejor cuerpo de México", a lo que ella respondió que eso era falso ya que entiende que no existe "el mejor cuerpo" porque todos son "hermosos y diferentes". Bárbara de Regil Bárbara de Regil Left: Credit: Instagram / Bárbara de Regil Right: Credit: Instagram / Bárbara de Regil Regil también aclaró duda sobre si se había hecho algún tipo de arreglo estético en la cara: "Esta soy de niña. Dejen de leer chismes", contestó al compartir una fotografía de ella de años atrás. Bárbara de Regil Credit: Instagram / Bárbara de Regil Cabe resaltar que además de su carrera como actriz y empresaria, Regil es una influencer con más de 8 millones de seguidores en Instagram y que usa constantemente sus redes para compartir sus rutinas de ejercicio, régimen alimenticio, mensajes de body positivity y parte de su vida familiar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace unos meses atrás, la actriz de Rosario Tijeras decidió dejar atrás los estereotipos y mostró orgullosa las estrías que tiene en el vientre las cuales reveló tapaba con maquillaje e intentó eliminar con cremas. "Yo creo que un angelito me iluminó y me dijo: ámate. Así que dije basta de esconder lo que soy y seré", continuó. "Este es mi cuerpo y lo amo con toda mi alma. Y si a alguien más que no sea yo le molestan, pues cierra los ojos. Bárbara: Te amo con todo y tus 16 estrías solo en la (pancita)", publicó la artista en su cuenta de Instagram en Mayo de este año. ¡Esa es la actitud!

