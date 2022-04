Bárbara de Regil muestra la rutina de ejercicios que la ha ayudado a tener un abdomen de acero La actriz mexicana tiene una de las mejores figuras de la televisión hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bárbara de Regil es una de las famosas con mejor figura y no es para menos. La actriz mexicana lleva una estricta rutina de ejercicios y una dieta que no cualquiera puede hacer. Lo cierto es que su increíble figura es el resultado de mucha disciplina y enfoque, detalles que se aprecian en sus constantes publicaciones en redes sociales. Si bien su cuerpo completo está superdefinido, no podemos negar que lo que más nos deja boquiabiertos es su tonificado abdomen. Obviamente sabemos que, para tener semejante definición, se necesita ser constante y sobre todo, paciente porque no es algo que se logra en solo unos cuantos meses. Ahora bien, ¿qué es lo que exactamente hace la de Regil? Por suerte, la actriz publicó un corta pero sustanciosa rutia de ejercicios para tonificar el abdomen y ahora todas nosotras podemos por lo menos hacer el intento de estar más fit. "20 minutos de ejercicios", escribió la actriz junto un video que publicó en su cuenta de Instagram y en el que aparece con un diminuto bikini morado con verde neón. "Tú puedes". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de su increíblemente tonificada figura y resistencia, de Regil mostró movimientos, algunos que no lucen tan difíciles de hacer, y otros que se ven bastante complicados. Sin embargo, ella los hace tanta gracia y facilidad, que nos deja asombradas. Pero la realidad es que han sido esos complicados movimientos los que la han ayudado a obtener semejante figura. "No se trata solo de perder grasa o ganar músculo", escribió la actriz en el video. "Esto también es terapia". Sin duda alguna, la mexicana sí que tiene uno de los mejores cuerpos de la televisión hispana.

