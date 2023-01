Bárbara de Regil revela su secreto para tonificar y aumentar los glúteos: "No es fácil, pero no es imposible" La actriz mexicana compartió cuál es su rutina de ejercicios y dieta para lograr el cuerpazo que tiene y llevar su límites al próximo nivel: "No es fácil, pero no es imposible". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bárbara de Regil sigue fiel a su costumbre de compartir sus tips de belleza y salud. En esta ocasión, la actriz mexicana reveló cuál es la rutina de ejercicios que ha seguido en los últimos años que le ha permitido aumentar y tonificar sus glúteos. La influencer fitness publicó en sus redes sociales una serie de imágenes en las que dijo que si bien no ha sido fácil el sacrificio ha valido la pena. Explicó que su entrenamiento incluye levantamiento de peso muerto con pesas y llevar una dieta balanceada en carbohidratos, proteínas, frutas y un descanso de 7 a 9 horas de sueño. "No es fácil, pero no es imposible", escribió la protagonista del melodrama Cabo (Univision) en su cuenta de Instagram junto a una explicación con detalle de sus hábitos alimenticios y el suplemento alimenticio que usa para controlar el apetito. "Mi must desde hace cuatro años proteína en polvo me ayuda con antojos, a no mal pasarme en las mañanas, como colación y también antes y después de entrenar", especificó en sus historias. Bárbara de Regil Credit: Mezcalent; Instagram/@barbaraderegil En cuanto a los carbohidratos, la también empresaria dijo que consume camote [papa dulce], papa, arroz, frijoles, tortillas de maíz. De proteína, pollo, huevo, salmón, carne y pescado; de frutas y vegetales le gusta la zanahoria, banana, melón, nopal, papaya y espinaca. Bárbara de Regil Bárbara de Regil Left: Credit: Instagram / Bárbara de Regil Right: Credit: Instagram / Bárbara de Regil De Regil además utilizó sus redes sociales para agradecer por el apoyo que ha recibido en la telenovela que protagoniza junto a Matías Novoa y Diego Amozurrutia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lo más visto en su horario estelar y en televisión abierta. Ya 2 meses al aire con esta exitosa telenovela Cabo y todavía nos queda más de esta historia en televisión, pero quiero agradecerles de corazón por abrirme las puertas de su casa. Les comparto esta escena de ayer y les prometo siempre dar todo de mi para que vean personajes llenos de verdad", comentó.

