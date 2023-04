El look del día – abril 28, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería barbara de regil Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Galilea Montijo, Alejandra Espinoza y Bárbara de Regil son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Alix Aspe Alix Aspe Credit: IG/Alix Aspe Divina lució la joven presentadora con esta propuesta de cuero blanco con botas a juego. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: IG/Galilea Montijo Muy cool lució dando lección de estilo con un atuendo moderno de blusa con flequillo brillante y un jean ancho. 2 de 8 Ver Todo Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza Credit: IG/Alejandra Espinoza Siguió la tendencia "Barbiecore" con este conjunto fucsia de dos piezas y zapatillas blancas. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Bárbara de Regil barbara de regil Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images ¡Qué guapa! Presumió piernas con un minivestido dorado en el estreno de su nueva película "Quiero tu vida". 4 de 8 Ver Todo Amanda Díaz Amanda Diaz Credit: Cortesía de Align PR La joven influencer cubana asistió a la gran inauguración de la tienda de Ralph Lauren en el Design District de Miami vistiendo una prenda roja de la marca. 5 de 8 Ver Todo Anitta anitta Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for Tiffany & Co. La brasileña le dio un toque moderno a un traje clásico con un escote atrevido en la fiesta de Tiffany en Nueva York. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Anya Taylor-Joy Anya Taylor-Joy Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for Tiffany & Co. En el mismo evento, la actriz de raíces argentinas derrochó glamour al rojo vivo con esta pinta cubierta en plumas. 7 de 8 Ver Todo Zendaya Zendaya Credit: Ethan Miller/Getty Images Optó por lo vintage con esta propuesta de Versace que le quedó de maravilla junto a su peinado estilo bob creado con productos de OGX. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

