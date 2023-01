¿Bárbara de Regil eres tú? La actriz sorprende a sus fanáticos con nuevo look Bárbara de Regil tuvo que cambiar de look para interpretar a 'Tamara': "La verdad no me siento yo". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bárbara de Regil sorprendió a sus más de ocho millones de seguidores en Instagram al recibir el Año Nuevo con un nuevo y radical cambio de look. "Me siento increíble con este cambio", dijo la protagonista de Rosario Tijeras en el pie del video que compartió en la red social. "Me doy cuenta lo fácil que es engañar en redes, piensas que la vida de los demás es perfecta y que todo es felicidad y no [es así]". Según contó De Regil, su nuevo look es el resultado de un nuevo rol. "Tuve que hacerlo por trabajo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bárbara de Regil cambio de look cabello corto Bárbara de Regil | Credit: Victor Chavez/Getty Images Adiós cabello largo En el clip, que ya cuenta con miles de likes y un sinnúmero de comentarios, vemos a la mexicana de 35 años en un set cortándose su larga y frondosa cabellera. barbara de regil cabello nuevo look Credit: Barbara de Regil ¡No la reconocieron! En un inicio su pareja la ve y no se da cuenta del cambio de look. De igual manera, su hija Mar tampoco logra reconocer qué se ha hecho su mamá. barbara de regil cabello nuevo look. Credit: Barbara de Regil barbara de regil cabello nuevo look reaccion esposo Credit: Barbara de Regil IG "Me cuesta traer el pelo tan cortito. No voy a mentir, nunca voy a mentir, ni voy a decirles wow un cambio de look tan drástico y me siento brutal, no, la verdad no me siento yo", explicó. "Pero yo siempre trabajo para ser la dueña de mis pensamientos". La verdad no me siento yo" Bárbara de Regil "Me dormí pensando… Bárbara no importa el corte de pelo, no importa que tengas estrías en las pompas y en las boobies, dientes chuecos, juanetes. Lo que me importa es quién soy, qué le das a los demás, lo que importa es que siempre soy yo misma y tengo paz en mi corazón". Con estas sabias palabras, Bárbara se despidió de su larga cabellera para darle inicio a una nueva etapa en su vida. "Bueno pues hermanas. No seré Bárbara, los próximos meses ahora seré Tamara". barbara de regil cabello nuevo look reaccion esposo Credit: Barbara de Regil IG

