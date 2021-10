Bárbara de Regil muestra el antes y el después de su cuerpo y el cambio es impactante "Nunca había compartido una foto mía de antes". La actriz mexicana publicó cómo era su figura en el pasado cuando llevaba una vida de excesos nada saludable. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bárbara de Regil ha vuelto a acaparar toda la atención. Su última publicación en su perfil de Instagram ha impactado a sus seguidores por su nivel de sinceridad a la hora de compartir algo muy delicado a la vez que significativo de su vida. Su cuerpo en forma, sus hábitos saludables y los cuidados con los que se quiere y mima no siempre fueron así. Hubo una época en la que la actriz asegura no haber prestado esa atención a su salud, lo que tuvo su repercusión en su cuerpo. Con el fin de ayudar a otras mujeres en su búsqueda de la mejor versión de sí misma, Bárbara quiso compartir cómo ha sido su camino antes de llegar a la meta. "Hace 9 años, en la izquierda llevaba una vida de excesos - excesos en comida, refrescos, postres, frito, pan dulce, cigarro y alcohol- pensamientos negativos en su mayoría, era muy orgullosa, con menos paciencia de la que he tratado de trabajar día a día (porque todavía soy impaciente). Me enojaba del 99% de las cosas que pasaban a mi alrededor ….", comienza su increíble testimonio. Bárbara de Regil Bárbara de Regil "Me sentía sola y desprotegida, algún día les contaré mi historia. Y sí, hacía ejercicio pero muy de repente y siempre con hueva. Y para terminar de contarles un poco más de mi experiencia, no tenía buenas relaciones, obvio. ¡No estaba bien conmigo, pues tampoco con el mundo!

Porque das lo que eres", continúa su reflexión.

Con este mensaje y estas fotos, Bárbara quiso transmitir a todos que el cambio está en uno y que ella es el claro ejemplo de que si se quiere, se puede.

Bárbara de Regil

Por fin ha conseguido esa mejor versión de sí misma a la que siempre aspiró y, aunque asegura tener todavía muchas cosas que aprender, se ama más que nunca. Un bonito sentimiento que nace de adentro y se refleja por fuera. "Todavía tengo mucho que aprender y corregir, soy un humano, pero qué bonito es ver que sí evolucioné y sigo y seguiré floreciendo", concluyó plena.

