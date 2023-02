"No te definen": Bárbara de Regil muestra las estrías en sus senos y comparte potente mensaje Estas fueron las palabras de la guapísima actriz mexicana a una persona que le confesó que no podía más con las inseguridades en su cuerpo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bárbara de Regil Credit: Instagram / Bárbara de Regil Bárbara de Regil está orgullosa de su cuerpo y así lo ha demostrado en diferentes ocasiones. En esta ocasión, la actriz quiso mostrar las estrías en sus senos y compartir un poderoso mensaje sobre el amor propio. Fue a través de las redes sociales que la protagonista de la telenovela Cabo (Univision) respondió a una persona que le comentó que no podía más con la inseguridad y le pidió se podía darle un consejo. "Mírame a mí hermana y me siento la más guapa. Un par de estrías no te definen. No definen el mujerón que eres", escribió la también instructora fitness en sus historias de Instagram junto a una foto en los que se ven las marcas en sus pechos. "Aprendí que soy lo único que tengo y quiero salvar", también se lee en la publicación. La también influencer y modelo de 35 años resaltó que a pesar de los retos que ha tenido en su vida personal, ya desde hace años se siente más enamorada de la vida, agradecida y libre de miedos. Bárbara de Regil Bárbara de Regil Left: Credit: Instagram / Bárbara de Regil Right: Credit: Instagram / Bárbara de Regil "Amo mi vida. Amo lo que tengo, lo que soy. Mis perritos, mi familia, amo mi proteína; me siento orgullosa de todo lo que he construido", comentó en otra historia. Bárbara de Regil Credit: Photo by Manuel Velasquez/Getty Images Recientemente, la artista mexicana reveló cuál es la rutina de ejercicios que ha seguido en los últimos años que le ha permitido aumentar y tonificar su cuerpo. Explicó que su entrenamiento incluye levantamiento de peso muerto con pesas y llevar una dieta balanceada en carbohidratos, proteínas, frutas y un descanso de 7 a 9 horas de sueño.

