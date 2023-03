"Feas patas que tienes": Bárbara de Regil contesta a quienes la critican La actriz mexicana no tuvo pelos en la lengua cuando le comentaron en forma despectiva sobre cómo lucen sus pies. ¡Mira su original respuesta! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bárbara de Regil Credit: (Photo by Victor Chavez/Getty Images) Bárbara de Regil es una mujer segura de sí misma y así lo demuestra constantemente en sus redes sociales donde se muestra tal cual y sin filtros. Este miércoles, la actriz no se quedó callada cuando le criticaron los pies y sorprendió con su original respuesta. Durante su acostumbrada sección de preguntas y respuestas a través de sus historias de Instagram, la protagonista de exitosas producciones como Cabo y Rosario tijeras pidió a sus millones de seguidores que le preguntaran libremente lo que quisieran cuando un internauta arremetió con una dura crítica. "Feas patas que tienes", se lee en el comentario. A lo que ella le contestó: "Gracias. Yo amo mis pies, no sabes todo lo que hacen por mi. Además, tengo juanetes y como puedes notar me vale gorro". Otras de las preguntas de sus fans, fue cuál era su rutina de cuidado para piel a lo que ella dijo que lo más importante es la alimentación la cual incluye verduras, frutas, colágeno y vitaminas. Bárbara de Regil Credit: Instagram / Bárbara de Regil No es la primera vez que los pies de la influencer son criticados, en octubre del año pasado publicó una foto en un diminuto traje de baño negro frente al mar de Baja California Sur donde los usuarios resaltaron la "deformidad" en un pie. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Antes esta foto me hubiera dado inseguridad por mis pies, pero ahora me vale madre; tengo pies y me amo", escribió en sus historias en ese momento ante la avalancha de comentarios.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Feas patas que tienes": Bárbara de Regil contesta a quienes la critican

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.