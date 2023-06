Bárbara de Regil celebra sus 36 primaveras con nuevo look La protagonista de exitosas producciones como Cabo y Rosario Tijeras tiró la casa por la venta con una espectacular y lujosa fiesta en la que lució súper sexy. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bárbara de Regil Credit: Photo by Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Bárbara de Regil está de fiesta y este lunes en la noche celebró por todo lo alto su cumpleaños número 36 con una lujosa velada en la que además de presumir su felicidad y belleza, sorprendió con un nuevo look. La protagonista de exitosas producciones como Cabo y Rosario Tijeras compartió una serie de publicaciones en sus redes sociales en las que expresó su agradecimiento por otra vuelta al sol y la compañía de familiares y amigos en esta fecha especial. "Un inicio de una nueva etapa impresionante y llena de amor", expresó en una de las imágenes en las que lucía un bodysuit de cuero en negro que combinó con unos guantes de red y unas botas vaqueras del mismo color. Algo que no pasó desapercibido en este evento fue su nuevo estilo de cabello. La guapísima estrella mexicana lució su larga melena negro con ondas suaves y luces rubias platinadas en el frente que iluminaban su delicado rostro y además hacían ver su pelo más brillante y voluminoso. Regil también sorprendió con un cambio de ropa. Con su segundo atuendo presumió su abdomen de acero con un crop top y unos pantalones largos de talle bajo con detalles de pedrerías plateados. Asimismo, la actriz mexicana además de derrochar sensualidad y felicidad, llevó unas enormes alas de ángel en color blanco al momento de partir su pastel. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN En cuanto a la celebración, la decoración fue de globos rosa, dorados y plateados con detalles de luces disco y en la que sus invitados llevaron conjuntos de lencería, entre ellos su hija Mar de Regil, María Chacón y Vanessa Claudio, entre otras.

