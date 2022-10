¡WOW! Bárbara de Regil impacta con su increíble cambio de look La actriz mexicana ha llevado el cabello en tonos oscuros por años y ahora decidió lucir un color totalmente diferente para el estreno de la película de terror y comedia Mexizombies. ¡Mira cómo luce ahora! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bárbara de Regil decidió aprovechar la temporada de otoño para decir adiós a su cabellera negra y sorprender a sus seguidores con un nuevo look, durante el estreno de su nueva película que combina la acción, la comedia y el terror. La actriz e influencer publicó un carrusel de fotografías en sus redes sociales del look que llevó para el estreno del filme Mexizoombies. en el que comparte set con estrellas como Sara Maldonado, Alejandro Puente e Iñaki Godoy. Con un sexy top estilo brasier con las copas llenas de pedrerías, una falda larga de talle bajo y un blazer cropeado, la también entrenadora física presumió su abdomen de acero y deslumbró con su estilo elegante totalmente en negro y de la mano de su pareja, Fernando Schoenwald. Bárbara de Regil Bárbara de Regil y Fernando Schoenwald Left: Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Right: Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images "Ya está MexiZombies en VIX", fue el mensaje que usó la protagonista de la nueva telenovela Cabo en su cuenta de Instagram. Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar: "Eres perfecta", "fuego", "qué lindo te queda", "hermosa", "te luce ese color", con algunos de los comentarios que se leen en la publicación. Mexizoombies está disponible en la plataforma de streaming de Televisa-Univisión, ViX+, y es una película de terror y comedia mexicana donde un grupo de adolescentes deben enfrentar un apocalipsis zombie y ayudar a restablecer el orden. El largometraje está dirigido por Chava Cartas y producido por Ruth Cherem Daniel, Francisco González Compeán y Concepción Taboada.

