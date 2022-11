Así responde Bárbara Camila a los haters que critican su tienda de ropa online La hija mayor de Carolina Sandoval no se quedó callada cuando una persona le comentó: "Se salió de la universidad solo para andar en la calle y hacer redes". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El camino al éxito y el emprender un nuevo negocio puede ser un gran reto y Bárbara Camila no es la excepción. Ya a más de un año de lanzar su tienda de ropa en línea, la joven empresaria enfrenta duras críticas al ser señalada por supuestamente descuidar sus estudios. La hija mayor de la presentadora de televisión Carolina Sandoval no se quedó callada y respondió con altura cuando una seguidora de las redes sociales le comentó que había dejado la universidad solo para dedicarse a ser influencer y salir a pasear. "Esta niña se salió de la universidad solo para andar en la calle y hacer redes sociales", le escribió una internauta en su cuenta de Instagram. A lo que Camila le respondió: "Sigo en la universidad y en mis redes. Todo es posible". Comentario a Bárbara Camila Credit: Instagram / Bárbara Camila La joven e influencer de 19 años, quien además es estudiante de medicina a tiempo completo lanzó el portal www.barbaracamila.com en octubre del año pasado para vender prendas como pantalones, blusas y conjuntos hechos para las chicas que les gusta estar cómodas, a la moda y con precios asequibles. Bárbara Camila Credit: Instagram / Bárbara Camila Según la página web, las piezas están hecha en Cúcuta (Colombia), en la frontera con Venezuela, "el país de mis raíces, porque esta zona necesita apoyo para la creación de trabajos formales". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe resaltar que también la hija menor de la conductora venezolana, Amalia Victoria, está siguiendo el ejemplo de su hermana mayor y su madre y también lanzó su propia marca de esmaltes. ¡Definitivamente las mujeres de esta familia son imparables! ¡Bravo!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Así responde Bárbara Camila a los haters que critican su tienda de ropa online

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.