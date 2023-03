Look del día - marzo 29, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Bárbara Camila Credit: Instagram / Bárbara Camila Bárbara Camila, Ximena Duque, Becky G y la Miss Universo R'Bonney Gabriel son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Dale un vistazo a sus atuendos y elige a tu favorita! Empezar galería Ximena Duque Ximena Duque Credit: Instagram / Ximena Duque La actriz y empresaria colombiana lució increíblemente elegante con este traje rosa en un evento privado en Miami, totalmente al estilo Barbie. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Lourdes Stephen Lourdes Stephen Credit: Instagram / Lourdes Stephen La presentadora de televisión llegó al set de Al rojo vivo con este vestido vintage que nos recuerda la moda de los 60, muy al estilo de Audrey Hepburn. 2 de 7 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Instagram / Kim Kardashian La empresaria y modelo se vio fabulosa con este look deportivo durante un partido de fútbol al que llevó a su hijo Saint y sus amigos. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Bárbara Camila Bárbara Camila Credit: Instagram / Bárbara Camila La hija de Carolina Sandoval y joven empresaria llegó a un evento privado en Miami con este ceñido conjunto de pantalón acampanado y top con tiras cruzadas y amarradas en tono beige que resaltaba sus curvas. 4 de 7 Ver Todo R'Bonney Gabriel R’Bonney Gabriel Credit: Intagram / R’Bonney Gabriel En su día libre, la Miss Universo se paseó por la ciudad de Nueva York con esta espectacular chaqueta verde que combinó con pantalones anchos de corte campana. 5 de 7 Ver Todo Becky G Becky G Credit: Backgrid/The Grosby Group En medio de los rumores de una posible separación de Sebastian Lletget tras admitir su infidelidad, la cantante se vio sonriente y sin anillo de compromiso en este conjunto de leopardo y zapatos de plataforma. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Fabiola Guajardo Fabiola Guajardo Credit: Instagram Fabiola Guajardo / Foto: Stepan Filenko La actriz dio cátedras de estilo con este look durante el lanzamiento de la colaboración de Shawn Mendez con Tommy Hilfiger en la Ciudad de México. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Look del día - marzo 29, 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.