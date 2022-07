¡Bárbara Camila presume bikinazo y curvas de infarto sin importar el qué dirán! La joven hizo caso al consejo de su madre, Carolina Sandoval, y lució cuerpazo en sexy traje de baño. "Dales más motivos para que hablen". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las altas temperaturas del verano invitan a ponerse el bikini y disfrutar del mar o la piscina. En la nueva casa de Carolina Sandoval tienen una que están disfrutando al máximo en estos días calurosos. Esta vez fue su hija Bárbara Camila quien lució orgullosa sus curvas en un bikinazo que cortó la respiración a más de un seguidor. Feliz, orgullosa y encantada de su figura, con más o menos kilos, la joven empresaria se disfrutó de lo lindo de este día en la piscina. Y para los que siempre opinan más de la cuenta y en negativo, la universitaria les quiso dejar un par de mensajes que aprendió de su mamá. Bárbara Camila Bárbara Camila | Credit: Facebook/Bárbara Camila Con motivo de algunos comentarios no tan positivos sobre si había subido de peso, madre e hija gastaron una broma en este video donde hablan con ironía de los mosquitos y sus picaduras en la carne de calidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Para los mosquitos, carne de primera", lee el escrito junto a esta grabación que muestra a una Bárbara Camila impresionante en su traje de baño. "Como diría mi mamá. dales más motivos pa' que hablen... A los árboles frondosos les tiran piedra", escribió en su perfil de Instagram. La exitosa influencer ha aprendido en casa no solo a quererse y mantener su autoestima alta, sino también a hacer caso omiso a las críticas no constructivas. Con este divertido clip, quiso también recordar unas palabras de María Félix que describen a la perfección lo que siente y piensa: "Que hablen bien o mal, pero que hablen".

