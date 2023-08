Bárbara Camila se consiente ante la llegada de su cumpleaños y estrena peinado: "quiero lucir bella" La hija de Carolina Sandoval está a punto de cambiar de década y ha decidido llegar a los 20 con el peinado más cool del verano: las trenzas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bárbara Camila es una amante de la moda y la belleza como ha demostrado en numerosísimas ocasiones. Así que para celebrar su cumpleaños número 20 el próximo 13 de agosto, la hija de Carolina Sandoval se está preparando a fondo consintiéndose. La joven empresaria compartió con sus seguidores cómo primero acudió al salón de la experta en belleza y cuidado de la piel Karen Paba, en Coral Gables, Miami, para retocar sus cejas. "Entrando a mis 20s con unas cejas perfectas" comentó la emprendedora. Bárbara Camila consiente belleza antes cumpleaños 20 Bárbara Camila consiente belleza antes cumpleaños 20 Left: Credit: Instagram Right: Credit: Instagram Después fue a una cita en el estudio de Twins Trendy Hair para realizarse un increíble peinado. "Estoy preparándome para mis 20s, quiero lucir bella", expresó la cumpleañera en un video que compartió en sus redes sociales. Bárbara Camila consiente belleza antes cumpleaños 20 Credit: Instagram La estilista Ana Milena se puso manos a la obra con un elaborado peinado a base de diferentes trenzas. Recientemente, Bárbara Camila, su madre Carolina Sandoval y la pequeña Amalia Victoria lucieron peinados similares también a base de trenzas de raíz, pero estas fueron diferentes. Bárbara Camila consiente belleza antes cumpleaños 20 Credit: Instagram "Aquí estoy con los cabellos locos, para hacerme otro peinado super cool" dijo la fashionista visiblemente emocionada. Para este estilo utilizaron también extensiones del mismo color de su cabello castaño, a pesar de la increíble variedad de tonos que pudimos apreciar en el estudio. Bárbara Camila consiente belleza antes cumpleaños 20 Credit: Instagram Hasta boca abajo tuvo que colocarse nuestra protagonista para que la peluquera pudiera acceder a la parte de abajo de su cabeza y continuar trenzando. "Lo que hace una por belleza", exclamó la influencer. Bárbara Camila consiente belleza antes cumpleaños 20 Bárbara Camila consiente belleza antes cumpleaños 20 Left: Credit: Instagram Right: Credit: Instagram Con las extensiones, más largas que su cabello natural, la estilista realizó una cola alta de cabello que también peinó en varias trenzas individuales Bárbara Camila consiente belleza antes cumpleaños 20 Credit: Instagram "Un peinado diferente para una década nueva" escribió Bárbara Camila acompañando al audiovisual que muestra el proceso de este increíble peinado que toma tiempo, paciencia y destreza. Bárbara Camila consiente belleza antes cumpleaños 20 Credit: Instagram Bárbara Camila asistió recientemente como invitada al plató de Despierta América (Univisión) para compartir su historia sobre su lucha contra el sobrepeso y el acoso que ha sufrido por ello en redes sociales. Afortunadamente, la preocupación por su salud y el amor de su familia le ayudaron a cambiar de hábitos y hoy puede presumir una figura estupenda y saludable. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Seguro que la nueva década te trae muchos éxitos Bárbara Camila. ¡Felicidades!

