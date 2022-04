Bárbara Camila muestra su último 'retoquito' en la cara a su madre y avisa: "No se asusten" La hija de Carolina Sandoval compartió con su progenitora y con sus seguidores en redes lo que se hizo en los ojos y así reaccionó la presentadora venezolana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una vez más, Carolina Sandoval y su hija Bárbara Camila han vuelto a regalar a sus seguidores un momento único, solo propio de ellas. La joven empresaria contactaba a su madre desde Chicago para enseñarle cómo habían quedado sus ojos tras hacerse un último cambio. Bárbara grabó la reacción de su madre quien quedó asombrada al ver el resultado final. Su cara, sus gestos y sus expresiones causaron las risas de muchos usuarios en las redes por esa forma tan suya de decir las cosas. Carolina Sandoval y Bárbara Camila Carolina Sandoval y Bárbara Camila | Credit: IG/Bárbara Camila Por eso su primogénita no dudó en publicarlo después en su perfil. "Ay sí, están tan naturales como las de Khloé Kardashian pero te quedaron bien listas", le expresó Carolina al ver sus nuevas pestañas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las risas de ambas demostraron que si hay algo que desbordan es sentido del humor. "Pero naturalitas, parece que no tienes pestañas, te ves muy natural, claro que sí", prosiguió en clave de humor pero siempre abrazando a su niña, aunque sea en la distancia. La conversación fue pura fiesta de risas y bromas. Y es que si hay algo que a madre e hija les gusta es cuidarse. Bárbara ha heredado de su mamá el poner atención a sus uñas, a su pelo y a cada detalle para verse siempre impecable. Los seguidores de ambas no tardaron en comentar con ellas este momento tan cómico y a la vez tan amoroso. "Que amor tu mami, te dice la verdad pero sin lastimar y de manera cómica", "Mi Caro, estoy enamorada del trato que tienes con bella hija", escribieron algunos. ¡Ni siquiera la distancia puede arrebatarles el título de reinas de las redes!

