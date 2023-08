Bárbara Camila muestra el resultado de su diseño de sonrisa: "Pareciera como en uno de esos comerciales de pasta de diente" Su madre, Carolina Sandoval, explicó que "le tuvieron que hacer un poquito más grandes los dientes" porque los tenía "muy pequeños". "Querían encontrar con la nueva medida de los dientes un poco más de armonía y que se abriera un poco más el labio hacia arriba". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bárbara Camila Bárbara Camila, hija de Carolina Sandoval | Credit: Instagram Bárbara Camila (x2) Bárbara Camila, la hija de Carolina Sandoval, siempre ha sido una joven alegre y risueña. Pero desde el pasado viernes la sonrisa ha adquirido un mayor protagonismo en su vida. La joven influencer y empresaria de 20 años se realizó un diseño de sonrisa de la mano del Dr. Raúl González y su clínica dental Smile Studio Wellness y, como no podía ser de otra forma, compartió todo el proceso a través de las redes sociales. "He decidido que ya es el momento. Yo usé aparatos, me gustan mis dientes, estoy feliz con lo que tengo, pero ahora quiero llevarlo al siguiente nivel", explicó la hija de la periodista e influencer venezolana justo antes de someterse al procedimiento. Antes Bárbara Camila Bárbara Camila Left: Así lucían los dientes de Bárbara Camila | Credit: Instagram Bárbara Camila Right: Así lucían los dientes de Bárbara Camila | Credit: Instagram Bárbara Camila "No sé si se pueden dar cuenta pero mis dientes de abajo se movieron y están un poco torcidos y mis dientes ya no están tan como cuadrados, están como más redondos y quiero cambiarme eso", detalló en un video que publicó en Instagram. Bárbara Camila Bárbara Camila | Credit: Instagram Bárbara Camila Bárbara Camila no tardó en presumir el resultado. "Estoy tan feliz. Pareciera que estuviese como en uno de esos comerciales de pasta de diente", dijo al ver su nueva sonrisa. Sandoval, quien acompañó a su hija en todo el procedimiento, explicó que a la joven, a diferencia de lo que sucedió en su día con ella, "le tuvieron que hacer un poquito más grandes los dientes porque tenía los dientes muy pequeños". "Lo que querían encontrar con la nueva medida de los dientes era un poco más de armonía y que se abriera un poco más el labio hacia arriba, que a su vez le van a ver el labio más pronunciado...". Ahora Bárbara Camila Bárbara Camila con su diseño de sonrisa Left: Bárbara Camila con su diseño de sonrisa | Credit: Instagram Bárbara Camila Right: Bárbara Camila y su madre Carolina Sandoval | Credit: Instagram Bárbara Camila Bárbara Camila Bárbara Camila con su diseño de sonrisa | Credit: Facebook Bárbara Camila SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adelantándose a las críticas, Sandoval comentó: "Es muy importante la seguridad. No escuchen a la gente que les va a decir 'te ves rara'. Sí, te ves rara porque quieren hacerse el diente igual". "A nosotros nos gusta, a ella le gusta y está preciosa", agregó.

