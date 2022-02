Bárbara Camila da un paso más en su físico: ¡Mira el espectacular resultado! La hija de Carolina Sandoval no deja de sorprender con su transformación. Desde Chicago, la joven estudiante y empresaria volvió a enmudecer con sus logros. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya de regreso en Chicago para continuar su segundo semestre en la universidad, Bárbara Camila ha compartido con sus seguidores su día a día en esta gran ciudad. La recibió una espectacular tormenta de nieve que mostró feliz de la vida durante su paseo. También dio a conocer cómo son sus 24 horas en esta urbe tan llena de ofertas interesantes. Entre ellas, la comida saludable y el gimnasio, donde Bárbara Camila continúa dándolo todo para conseguir lo que ya es un hecho. Además de su notable pérdida de peso, la empresaria ha logrado que su cuerpo se vea estilizado y mucho más definido. La fusión de la comida saludable con el ejercicio físico han conseguido los frutos que siempre se propuso y que demuestran que sí es posible. En esta imagen se aprecian unos brazos más musculosos y un abdomen de acero, todo sin perder un ápice de su femineidad. La hija de Carolina Sandoval dejaba claro en sus redes qué lleva a una persona a lograr su objetivo. No, no es solo la motivación, se requiere de algo mucho más importante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La disciplina te llevará a lugares que la motivación no puede", lee la cita que publicó en sus historias de Instagram. Así ha sido en su caso, las ganas son fundamentales, pero mucho más la fuerza de voluntad y la constancia. A pesar de su juventud, Bárbara Camila sabe qué quiere y hacia dónde va. Y si algo requiere de un cambio, está dispuesta a hacer, pero siempre guiándose por lo que cree, no lo que le dictan los demás. Tiene a la mejor maestra, su mami, su mayor ejemplo y consejera. Carolina es el gran apoyo de su hija, a quien también le ha dado la libertad para hacer las cosas a su manera y aprender de ello. Por ahora, la estudiante sigue en Chicago y a finales del trimestre decidirá si finalmente regresa a Miami para continuar sus estudios y, sobre todo, estar cerca de quienes más ama, su familia y seres queridos.

