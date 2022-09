Bárbara Camila impacta con cambio radical de imagen: "Me siento Pocahontas" Bárbara Camila muestra su espectacular cambio de look ¡Hasta llegaron a compararla con Dua Lipa! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras celebrar su cumpleaños número 19 por todo lo alto con una fiesta a la temática de Bad Bunny, Bárbara Camila optó por estrenar un nuevo look. Desde el salón de belleza, la hija de la exitosa empresaria venezolana Carolina Sandoval compartió varios clips de su transformación. "No es un comercial de cabello aunque podría serlo. No le tengan miedo a los cambios", escribió Bárbara en el pie del video que ya cuenta con miles de likes -y donde muestra una cabellera negra, lacia, abundante y sedosa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A veces un look puede cambiar la forma de como te sientes. Al final, recuerda que todo es cuestión de actitud", Bárbara Camila. A sus 19 años, la primogénita de Sandoval es una joven noble, responsable y empoderada que combina sus estudios en la universidad con su faceta como empresaria e influencer, lo que le permite estar ganando su propio dinero. Barbara Camila Credit: Instagram/@barbaracamilas Esa independencia económica que tiene hoy en día fruto de su perseverancia, enfoque y disciplina ha llevado a Bárbara Camila a lograr algo que para muchos jóvenes sería impensable a su edad: poder comprarse su primer carro con su propio dinero. "De verdad que estoy muy feliz por ella, estoy tan orgullosa de saber que crié a una mujer con mucho impulso, valentía y sin miedos", dijo a People en Español Sandoval, quien considera importante difundir este tipo de noticias "para que la gente se inspire y no se conforme". Barbara Camila y Carolina Sandoval Barbara Camila y Carolina Sandoval | Credit: Instagram/@barbaracamilas; Mezcalent.com

